video suggerito

Champions League, quando si giocano playoff e ottavi di finale: le date delle partite Le prossime parte della Champions in calendario sono quelle dei playoff, in programma tra l’11 e il 19 febbraio tra andata e ritorno. Le qualificate agli ottavi in campo tra il 4 e il 12 marzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League chiude la prima parte della stagione. La classifica esatta (in caso di pari punti si ricorre ai criteri della graduatoria avulsa) è divisa in 3 blocchi: le squadre piazzate dalla 1ª all'8ª posizione accedono direttamente agli ottavi di finale in programma a marzo, dalla 9ª alla 24ª ai playoff, dalla 25ª alla 36ª sono eliminate dalla Coppa (e senza alcuna possibilità di proseguire il percorso in Europa League come avveniva fino all'anno scorso).

Il sorteggio del 31 gennaio definirà il quadro degli accoppiamenti nel tabellone dei sedicesimi di finale: le vincenti degli 8 incontri in calendario tra l'11 e il 19 febbraio (tra andata e ritorno) si aggiungeranno al lotto delle formazioni già passate agli ottavi. Allora, il 21 febbraio, ci sarà un altro sorteggio per compilare il tabellone e gli abbinamenti che condurranno alla finale del 31 maggio a Monaco di Baviera.

Champions League, quando si giocano i playoff: le date

I playoff o sedicesimi di finale aprono la fase a eliminazione diretta della Champions League. Si disputano a metà febbraio con le formazioni che saranno distribuite negli incontri in programma l'11 e il 12 febbraio (andata) e il 18 e 19 febbraio (ritorno). Chi passa il turno entra nell'urna per l'accoppiamento degli ottavi di finale.

Leggi anche Juventus agli ottavi di Champions League, cosa serve per evitare i playoff e le possibili avversarie

Quando si giocano gli ottavi della Champions League 2025

Il sorteggio del 21 febbraio traccerà il percorso delle formazioni che partecipano agli ottavi di finale. Dopo circa due settimane sono in programma le partite di andata (4 e 5 marzo) mentre il ritorno (11 e 12 marzo) fa da prologo ai quarti di finale 8 e 9 aprile andata, 15 e 16 aprile ritorno). Da qui in poi si entra nella fase più calda della Coppa con le semifinali in calendario tra fine aprile (29 e 30 andata) e inizio maggio (6 e 7 ritorno). Il 31 maggio è la data cerchiata in rosso in calendario: all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio dei tedeschi del Bayern.

Il calendario completo delle partite di Champions League

Terminata la fase a campionato, ci saranno ancora due appuntamenti dedicati ai sorteggi di Champions che avverranno all'interno di un recinto di opzioni. Il primo è il 21 gennaio (sorteggio del tabellone dei sedicesimi) e l'altro il 21 febbraio (sorteggio accoppiamenti ottavi di finale, quarti di finale, semifinali). Di seguito il calendario completo delle prossime partite:

Playoff: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio (ritorno)

Ottavi di finale: 4/5 (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno)

Quarti di finale: 8/9 (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno)

Semifinali: 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno)

Finale: 31 maggio 2025 – Allianz Arena, Monaco di Baviera.