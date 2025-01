Sorteggi playoff Champions League, orario e dove vederli in TV e streaming: i possibili incroci in tabellone

video suggerito

Il sorteggio dei playoff di Champions League è in programma oggi venerdì 31 gennaio alle ore 12 a Nyon, ecco tutto quello che c'è da sapere anche sulle avversarie di Atalanta, Juventus e Milan.

A cura di Marco Beltrami

Il sorteggio dei playoff di Champions League è in programma oggi venerdì 31 gennaio alle ore 12 a Nyon. Dopo la classifica finale della fase a girone unico, è tempo di conoscere le prossime avversarie di Atalanta, Juventus e Milan, con la possibilità di un derby tra rossoneri e bianconeri. L'Inter, già agli ottavi, guarda con interesse per capire se nel prossimo turno dovrà sfidare proprio una connazionale. Diretta TV per il sorteggio in chiaro su TV8 e su Sky, Prime e in streaming sul sito di Tv8, Sky GO, Prime, NOW e sul canale Youtube dell'UEFA oltre che sul sito ufficiale della stessa UEFA.

A che ora iniziano i sorteggi di Champions League: l’orario

I sorteggi per i playoff di Champions League sono in programma oggi venerdì 31 gennaio. La cerimonia inizierà alle ore 12, e si terrà nella cornice svizzera di Nyon in sede UEFA. Si conoscerà così il destino delle squadre che ha chiuso la fase a girone unico di Champions tra il nono e il 24° posto. Per conoscere invece gli abbinamenti degli ottavi bisognerà aspettare invece il sorteggio del 21 febbraio, quando entreranno in gioco le prime 8, già qualificate.

Dove vedere i sorteggi della Champions League in TV e streaming

Dove vedere i sorteggi dei playoff di Champions League? La cerimonia si potrà vedere in chiaro su TV8, ovvero sul canale 8 del digitale terrestre, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Tutto sarà visibile anche su Sky e Prime Video, servizi riservati ai rispettivi abbonati. Streaming del sorteggio di Champions disponibile in chiaro sul sito tv8.it, oppure su Sky Go, NOW e e Prime.

Come funziona il sorteggio di playoff e ottavi: il regolamento

Il sorteggio dei playoff di Champions funziona in un modo molto semplice. Le 16 squadre, tra cui ci sono Atalanta, Juventus e Milan, verranno inserite a coppie in 8 urne: la 9a sarà con la 10, l'11a con la 12a e così via fino al Bruges. Ecco allora che l'Atalanta sarà con Borussia Dortmund, il Milan con il PSV, e la Juventus con il Feyenoord.

Nelle 8 urne ci saranno quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16 e quindi anche Milan e Atalanta) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Quindi le squadre in ogni coppia di teste di serie verranno sorteggiate contro quelle in coppia non testa di serie: 9a o 10a contro 23a o 24, 11a o 12a contro 21a o22a, 13a o 14a contro 19a o 20a, 15a o 16a contro 17a o 18a. Le società teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Per quanto riguarda poi gli ottavi di finale, le 8 squadre vincenti dei playoff si aggiungeranno appunto alle 8 teste di serie già qualificate dalla fase a girone unico per completare il quadro. Le modalità del sorteggio degli ottavi sono sempre le stesse rispetto ai playoff. Dunque ci saranno 4 coppie di teste di serie che verranno sorteggiati contro il rispettivo vincitore dei playoff con una posizione determinata appunto dal sorteggio dei playoff. Anche in questo caso le squadre teste di serie giocheranno ritorno in casa.

Le squadre qualificate e le possibili avversarie delle italiane

Il quadro delle possibili avversarie delle italiane ai playoff è chiaro dopo la classifica finale del girone unico. Inter unica già agli ottavi, mentre c'è il 50% di possibilità di un derby Juve-Milan ai playoff. In alternativa potrebbe esserci un incrocio Juve-PSV e Milan-Feyenoord. Per l'Atalanta sfida ai playoff contro una tra Sporting o Brugge.

Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League

Arsenal

Aston Villa

Atletico Madrid

Barcellona

Bayer Leverkusen

Inter

Lille

Liverpool

Le squadre qualificate ai playoff di Champions League

Atalanta

Bayern

Benfica

Borussia Dortmund

Brest

Celtic

Club Brugge

Feyenoord

Juventus

Manchester City

Milan

Monaco

PSG

PSV Eindhoven

Real Madrid

Sporting

I possibili abbinamenti dei playoff di Champions

Monaco/Brest vs PSG/Benfica

Sporting/Bruges vs Atalanta/Borussia Dortmund

Celtic/Manchester City vs Real Madrid/Bayern Monaco

Feyenoord/Juventus vs Milan/PSV

I possibili incroci degli ottavi di finale di Champions

Liverpool – una tra Monaco, Brest, Psg, Benfica

Barcellona – una tra Monaco, Brest, Psg, Benfica

Arsenal- una tra Feyenoord, Juventus, Milan, PSV

Inter – una tra Feyenoord, Juventus, Milan, PSV

Atletico Madrid – una tra Celtic, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco

Leverkusen- una tra Celtic, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco

Lille – Bruges, Sporting, Borussia Dortmund, Atalanta

Aston Villa- una tra Bruges, Sporting, Borussia Dortmund, Atalanta