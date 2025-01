Pazza Champions, possibile Juventus-Milan ai playoff poi il derby con l’Inter: tutti i verdetti

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

L'Inter è l'unica squadra qualificata agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi ha passeggiato contro il Monaco e ora aspetta una tra Milan, Juventus, PSV e Feyenoord. Già perché la squadra di Motta e quella di Conceiçao, battute da Dinamo Zagabria e Benfica potrebbero affrontarsi ai playoff, con 50% di possibilità al sorteggio nel tabellone. L'Atalanta dopo il pareggio di Barcellona ai playoff sfiderà una tra Sporting e Club Brugge. Si chiude con un pareggio invece la Champions del Bologna, in casa dello Sporting Lisbona.

Troppa Inter per il Monaco, tris di Lautaro e Inzaghi chiude subito il discorso ottavi di Champions

Prestazione autoritaria dell'Inter che ha chiuso il discorso relativo agli ottavi di finale di Champions già in avvio, grazie al rigore conquistato da Thuram e realizzato da Lautaro. Monaco tramortito, e in 10 con l'espulsione di Mawissa al 12′ che ha spianato la strada ai nerazzurri che hanno trovato il raddoppio ancora con il Toro argentino. Quest'ultimo ha completato la sua serata di grazia con il definitivo 3-0.

La prossima avversaria dell'Inter agli ottavi

L'Inter con questo risultato conosce già le possibili avversarie negli ottavi. Classifica alla mano infatti i nerazzurri rischiano un derby, visto che sfideranno una tra Milan, Juventus, Feyenoord e PSV. Solo una tra queste 4 formazioni uscirà dai playoff. Un motivo in più dunque per essere spettatori interessati.

Brutto Milan a Zagabria, rosso a Musah e Cannavaro e Pjaca sorridono

Serata da brividi per il Milan a Zagabria. Un errore clamoroso di Gabbia ha di fatto permesso alla squadra di Cannavaro di portarsi in vantaggio al 19′ con Baturina. Brutta e nervosa la squadra di Conceiçao che poco dopo è rimasta anche in 10 per l'espulsione per doppio giallo a Musah, soluzione di emergenza sulla corsia destra. Nonostante tutto, i rossoneri sono riusciti a trovare il pareggio con Pulisic per una gioia durata poco visto che l'ex Juve Pjaca ha nuovamente portato avanti i croati. Inutile il 2-2 di Leao, annullato con il Var per una sbracciata del portoghese.

Flop Juventus contro il Benfica in Champions: possibile derby ai playoff

Dopo quella contro il Napoli, altra sconfitta per la Juventus. Il Benfica vince a Torino, rischiando pochissimo. 2-0 per i lusitani con un gol per tempo, di Pavlidis e Kocku. Prestazione molto deludente dei bianconeri che hanno perso Kalulu per infortunio nel primo tempo e hanno dimostrato non pochi limiti. I fischi dello Stadium sono la conferma di quanto la serata di Thiago Motta sia stata nera.

Milan-Juventus, rischio derby ai playoff

In base a questi risultati dunque il Milan e la Juventus potrebbero ancora una volta ritrovarsi in stagione dopo i confronti di Serie A e Supercoppa. C'è infatti come anticipato, di un derby italiano ai playoff: 50% di possibilità per questo incrocio e 50% di incroci tra Juventus e PSV e Milan e Feyenoord.

L'Atalanta rimonta due volte al Barcellona, playoff contro Sporting o Club Brugge

Partita divertente quella tra Barcellona e Atalanta, con i nerazzurri che come al solito hanno affrontato a viso aperto i catalani. Bravi gli uomini di Gasperini a recuperare due volte i padroni di casa: dopo il vantaggio di Yamal ci ha pensato Ederson con una bella marcatura a firmare l’1-1, e poi Pasalic ha risposto ad Araujo per il 2-2 finale. Sfuma il sogno ottavi per la Dea che ora dovrà passare dai playoff. L'avversaria, una tra Sporting Lisbona o Club Brugge. Il Bologna saluta la Champions a testa alta con un pareggio in casa dello Sporting Lisbona.