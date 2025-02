Roma-Porto, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Roma-Porto è la partita di ritorno dei playoff di Europa League, che si disputa questa sera alle 18:45 allo Stadio Olimpico. La diretta in TV e in streaming è in esclusiva su Sky. Si riparte dall'1-1 dell'andata.

La Roma ci prova, davanti al proprio pubblico in un Olimpico sold-out la caccia è riaperta agli ottavi di finale. Dopo il contestatissimo 1-1 di Oporto dove i giallorossi hanno accarezzato l'impresa della vittoria esterna e che ha visto anche polemiche sull'arbitraggio, adesso si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti di fuoco. L'obiettivo è chiudere i conti con i portoghesi il prima possibile, facendo quadrato in un momento decisivo della stagione che vale tantissimo al di là del proseguimento nella competizione europea.

Partita: Roma-Porto

Orario: 18:45

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: giovedì 20 febbraio 2025

Diretta TV: Sky (Sky Sport uno, Sky Sport 251)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: ritorno playoff di Europa League

Dove vedere Roma-Porto di Europa League in diretta TV: non c'è la visione in chiaro

Roma-Porto si gioca allo Stadio Olimpico, dove si ripartirà dall'1-1 dell'andata. La diretta della partita, valida per i playoff di Europa League, sarà trasmessa in televisione in esclusiva da Sky. Due i canali dedicati al match: Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Non ci sarà alcuna diretta in chiaro del match.

Roma-Porto, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Roma-Porto sarà visibile anche in live streaming. Grazie all'app dedicata SkyGo è possibile seguire il ritorno di playoff attraverso i dispositivi mobili per tutti gli abbonati a Sky. Per chi volesse seguire Roma-Porto sul web c'è a disposizione anche il servizio on demand di NOW, sempre a pagamento. Attenzione all'orario della partita che non sarà alle consuete 21:00, bensì alle 18:45.

Roma-Porto, le probabili formazioni della partita dei playoff di Europa League

Per il ritorno del playoff di Europa League, Claudio Ranieri non dovrebbe lasciare spazio a sorprese di formazione, con l'oramai consolidato 3-5-2. Svilar tra i pali con Mancini, Hummels e Ndicka in difesa. Sulle fasce Celik e Angelino, centrali Koné, Paredes e Pellegrini. L'attacco sarà affidato a Paulo Dybala, al rientro dopo la botta presa nella gara di andata contro i portoghesi, e Dovbyk. Non ci sarà Saelemaekers, squalificato. Anselmi opterà per un 3-5-2, con in attacco la coppia formata da Pepe e Omorodion. Indisponibili tra i portoghesi, Marcano e Grujic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion.