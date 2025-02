La Roma si fa male da sola col Porto, 1-1 nell’andata del playoff di Europa League: Moura risponde a Celik

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Un pareggio per 1-1 che sa di occasione sprecata per la Roma quello ottenuto sul campo del Porto nel match d'andata del playoff dell'Europa League 2024-2025. I giallorossi dominano e, pur perdendo Dybala per infortunio, passano in vantaggio grazie al gol di Celik e vanno più volte vicini al raddoppio ma poi si fanno male da soli con un'ingenuità difensiva prima e con l'evitabile espulsione di Cristante poi.

Un pareggio arrivato infatti al termine del match che, al netto di qualche disattenzione pagata a caro prezzo, ha visto la formazione di Claudio Ranieri mantenere con costanza il pallino del gioco creando anche molte più occasioni da rete rispetto ai padroni di casa, fino a quando un'ingenuità commessa da Bryan Cristante (preferito ancora una volta a Paredes) che ha rimediato un evitabile secondo cartellino giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica negli ultimi 20 minuti, non ha cambiato completamente il copione del match.

I giallorossi escono dunque con molti rimpianti dall'Estádio do Dragão sia per l'infortunio occorso a Paulo Dybala uscito in lacrime alla mezzora dopo aver subito alcuni duri interventi, sia per quel gol subito in contropiede con Francisco Moura che, grazie alla fortunata deviazione di Celik, ha battuto Svilar pareggiando i conti con la rete del vantaggio ospite realizzata dallo stesso terzino turco (schierato a sorpresa titolare al posto di Hummels) pochi istanti prima dell'intervallo. Un pareggio che, rimpianti a parte, di fatto rimanda tutti i discorsi qualificazione alla partita di ritorno in programma tra una settimana all'Olimpico dove i giallorossi dovranno centrare un successo per aggiudicarsi il passaggio del turno agli ottavi e guadagnarsi anche un possibile derby con la Lazio.