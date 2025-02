video suggerito

Dybala esce in lacrime per infortunio in Porto-Roma: fatale un colpo intimidatorio di Varela Infortunio per Dybala in Porto-Roma. L'attaccante esce visibilmente provato in Europa League, lamentandosi per un dolore al ginocchio figlio di un fallo durissimo di Varela.

A cura di Marco Beltrami

La partita di Dybala contro il Porto è durata poco meno di 40 minuti. L'argentino della Roma è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio. Disperato l'attaccante ex Juventus che si è coperto il volto con la maglietta, preoccupato per le conseguenze dell'ennesimo problema fisico. Una situazione figlia di un brutto intervento di Varela di pochi minuti prima.

Infortunio per Dybala in Porto-Roma

Si è accasciato da solo sul campo di calcio e ha chiesto l'intervento dei sanitari. Molto dolorante Paulo Dybala che ha subito capito di non poter proseguire la sfida d'andata dei playoff di Europa League. Infatti il numero 21 giallorosso ha ceduto al dolore per un fastidio iniziato un quarto d'ora prima. Borsa del ghiaccio sotto al ginocchio sinistro che si è gonfiato parecchio. Inevitabile l'uscita e la sostituzione, con Ranieri che ha dovuto rivedere i suoi piani inserendo Baldanzi.

Cosa è successo per Paulo Dybala, messo ko da un colpo durissimo di Varela

Non l'ha presa ovviamente bene Paulo, molto frustrato e visibilmente amareggiato. Lacrime per Dybala consolato dai compagni durante la sua lenta passeggiata verso la panchina. Dove si è accomodato prima di tornare in panchina. La speranza della Roma è che si tratti solo di una botta molto forte e che possa rientrare in tempi brevi. D'altronde questo ragazzo nella sua carriera ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni che gli hanno impedito di fare ulteriormente vedere il suo valore.

L'amarezza di Dybala è soprattutto per il fatto di essere stato messo ko da un intervento molto duro di un avversario. Varela ha rifilato un calcione molto forte all'argentino all'altezza del ginocchio, rimediando un cartellino giallo sacrosanto. Botta durissima per l'ex Juve che dopo le cure del caso ha provato a restare in campo, arrendendosi però di lì a poco per il dolore all'articolazione.