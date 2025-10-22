Atalanta-Slavia Praga, dove vederla oggi in TV e streaming: Lookman rigenerato, le formazioni
L'Atalanta affronta questa sera in casa (ore 21) lo Slavia Praga, partita valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. La squadra di Juric gioca il secondo match di fila alla New Balance Arena di Bergamo: dopo aver battuto il Club Brugge (2-1), ripetersi contro i cechi è fondamentale per rilanciarsi in classifica con un'altra vittoria. Nerazzurri a quota 3 punti e con una differenza reti di -3 sulla quale grave il pesante ko al debutto con il PSG. Lo Slavia, che fa tappa in Italia per il secondo turno di fila dopo il 3-0 incassato a San Siro con l'Inter (i calciatori s'inginocchiarono per chiedere scusa ai tifosi), è fermo a 1 punto (-3 differenza reti). Non ci sono precedenti tra le due formazioni.
Atalanta-Slavia Praga, le probabili formazioni: Lookman arma in più
Lookman rigenerato e (finalmente) reintegrato può essere l'arma in più per la ‘dea' (anche) in Champions. Dovrebbero farcela a essere a disposizione Kossounou e Bellanova che dovrebbero però andare in panchina con Ahanor e Zappacosta titolari. Ancora out Kolasinac e Bakker. In attacco fiducia a Krstovic al fianco del nigeriano.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Krstovic. Allenatore: Juric
SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vlcek, Zima; Hashioka, Oscar, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpišovský.
Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta TV e streaming, orario e canale
Atalanta-Slavia Praga sarà visibile in diretta tv e in streaming sui canali di Sky, Sky Go e su NOW. A trasmetterla in chiaro (ma solo per abbonati) sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (253). Non è prevista alcuna diretta in chiaro gratis su TV8, che manda in onda la migliore delle sfide delle squadre estere.
La classifica dell'Atalanta in Champions League
Una sconfitta e una vittoria, è questo il bilancio dell'Atalanta che è attualmente al 22° posto nella classifica di Champions League. La ‘dea' fa parte di un folto gruppo di squadra che sono a 3 punti ma è ai margini della zona playoff a causa di una differenza reti penalizzante (-3) rispetto alle altre formazioni. Ecco perché vincere con lo Slavia, possibilmente senza subire gol e con un risultato rotondo, è fondamentale per il cammino in Coppa.
Come arrivano l'Atalanta e lo Slavia Praga alla sfida di Champions
L'Atalanta è l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A dopo sette giornate di campionato ma è ottava (11 punti, 2 vittorie e cinque pareggi) e reduce dallo 0-0 in casa contro la Lazio. La squadra di Juric attraversa un buon momento di forma nell'attesa di recuperare pienamente in attacco Scamacca. Slavia Praga secondo nel proprio torneo (-1 dallo Sparta Praga capolista) e frenato dal pareggio (0-0) nell'ultimo turno con lo Zlin.