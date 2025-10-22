Atalanta-Slavia Praga, dove vederla oggi in TV e streaming: Lookman rigenerato, le formazioni

L’Atalanta gioca in casa questa sera (ore 21) la terza partita della fase campionato, ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in classifica. Le ultime news sulla formazione di Juric. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW.

L'Atalanta affronta questa sera in casa (ore 21) lo Slavia Praga, partita valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. La squadra di Juric gioca il secondo match di fila alla New Balance Arena di Bergamo: dopo aver battuto il Club Brugge (2-1), ripetersi contro i cechi è fondamentale per rilanciarsi in classifica con un'altra vittoria. Nerazzurri a quota 3 punti e con una differenza reti di -3 sulla quale grave il pesante ko al debutto con il PSG. Lo Slavia, che fa tappa in Italia per il secondo turno di fila dopo il 3-0 incassato a San Siro con l'Inter (i calciatori s'inginocchiarono per chiedere scusa ai tifosi), è fermo a 1 punto (-3 differenza reti). Non ci sono precedenti tra le due formazioni.

Atalanta-Slavia Praga, le probabili formazioni: Lookman arma in più

Lookman rigenerato e (finalmente) reintegrato può essere l'arma in più per la ‘dea' (anche) in Champions. Dovrebbero farcela a essere a disposizione Kossounou e Bellanova che dovrebbero però andare in panchina con Ahanor e Zappacosta titolari. Ancora out Kolasinac e Bakker. In attacco fiducia a Krstovic al fianco del nigeriano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Krstovic. Allenatore: Juric

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vlcek, Zima; Hashioka, Oscar, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpišovský.

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta TV e streaming, orario e canale

Atalanta-Slavia Praga sarà visibile in diretta tv e in streaming sui canali di Sky, Sky Go e su NOW. A trasmetterla in chiaro (ma solo per abbonati) sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (253). Non è prevista alcuna diretta in chiaro gratis su TV8, che manda in onda la migliore delle sfide delle squadre estere.

La classifica dell'Atalanta in Champions League

Una sconfitta e una vittoria, è questo il bilancio dell'Atalanta che è attualmente al 22° posto nella classifica di Champions League. La ‘dea' fa parte di un folto gruppo di squadra che sono a 3 punti ma è ai margini della zona playoff a causa di una differenza reti penalizzante (-3) rispetto alle altre formazioni. Ecco perché vincere con lo Slavia, possibilmente senza subire gol e con un risultato rotondo, è fondamentale per il cammino in Coppa.

Come arrivano l'Atalanta e lo Slavia Praga alla sfida di Champions

L'Atalanta è l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A dopo sette giornate di campionato ma è ottava (11 punti, 2 vittorie e cinque pareggi) e reduce dallo 0-0 in casa contro la Lazio. La squadra di Juric attraversa un buon momento di forma nell'attesa di recuperare pienamente in attacco Scamacca. Slavia Praga secondo nel proprio torneo (-1 dallo Sparta Praga capolista) e frenato dal pareggio (0-0) nell'ultimo turno con lo Zlin.