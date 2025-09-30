Champions League
video suggerito
video suggerito

Perché lo Slavia Praga s’è messo in ginocchio davanti ai tifosi dopo la sconfitta con l’Inter in Champions

Il gesto dei calciatori non passa inosservato al termine della partita persa nettamente a San Siro. A pesare sul ko anche alcuni svarioni incredibili, come quello del portiere Stanek.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lo Slavia Praga è stato sconfitto nettamente a San Siro dall'Inter. A fine partita non abbandona subito il campo ma fa un gesto che colpisce: i calciatori si avvicinano alla linea di fondo e si mettono in ginocchio, lo fanno alzando lo sguardo e rivolgendolo verso il settore dei tifosi (circa tremila) giunti a Milano per seguire l'incontro di Coppa. Perché lo hanno fatto? È un gesto di sottomissione? Hanno voluto forse chiedere scusa ed esprimere dispiacere? Era proprio necessario farlo, considerato che questo è il calcio? In fondo, nulla è ancora compromesso e mancano ancora dei match per rimontare in graduatoria e giocarsi tutto per centrare almeno i playoff. Con ogni probabilità la verità sta nel mezzo: hanno voluto così manifestare amarezza e, al tempo stesso, ringraziare i sostenitori per averli incoraggiati. Lo faranno anche una volta in piedi applaudendo.

Le cose, però, sono andate malissimo: sapevano che la trasferta in Italia sarebbe stata difficile ma la prestazione è stata inficiata da una serie di errori che hanno reso il compito da arduo a impossibile. A cominciare dall'incredibile disattenzione del portiere che nel primo tempo serve un assist a Lautaro Martinez "regalandogli" il gol del vantaggio.

Immagine

Disarmante la scena: l'estremo difensore, Stanek, si rende protagonista di un tocco corto incomprensibile, gli passa il pallone all'argentino. Deve solo prendere il "disturbo" di metterla dentro… il più è fatto. Il risultato di 3-0 a margine del match di Champions League è lo specchio fedele dei rapporti di forza in campo e, più ancora, degli svarioni e dei limiti palesati dalla squadra ospite.

Leggi anche
L'Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu

Dopo lo stop al Meazza lo Slavia Praga, in attesa delle altre gare in programma domani, resta al 26° posto in classifica generale del girone unico di Champions: ha 1 solo punto (frutto del pareggio in casa al debutto per 2-2 col Bodo Glimt) e una differenza reti di -3. Allo stato dei fatti, sarebbe fuori anche dalla zona playoff.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Inter
0 CONDIVISIONI
Immagine
CHAMPIONS LEAGUE
Inter-Slavia 3-0: doppio Lautaro e Dumfries. Nerazzurri padroni a San Siro
Primo acuto della "dea" di Juric: i gol di Samardzic e Pasalic ribaltano il Bruges (2-1) a Bergamo
Tudor è drastico sull'attacco della Juventus con Vlahovic, David e Openda: "Spero non succeda mai"
Conte chiude il caso De Bruyne prima della Champions ma non fa sconti: "Patti chiari e amicizia lunga"
Sporting, "odissea" in aeroporto prima del Napoli: il volo tarda di oltre 4 ore, la squadra cena in aereo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views