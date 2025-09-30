Perché lo Slavia Praga s’è messo in ginocchio davanti ai tifosi dopo la sconfitta con l’Inter in Champions

Lo Slavia Praga è stato sconfitto nettamente a San Siro dall'Inter. A fine partita non abbandona subito il campo ma fa un gesto che colpisce: i calciatori si avvicinano alla linea di fondo e si mettono in ginocchio, lo fanno alzando lo sguardo e rivolgendolo verso il settore dei tifosi (circa tremila) giunti a Milano per seguire l'incontro di Coppa. Perché lo hanno fatto? È un gesto di sottomissione? Hanno voluto forse chiedere scusa ed esprimere dispiacere? Era proprio necessario farlo, considerato che questo è il calcio? In fondo, nulla è ancora compromesso e mancano ancora dei match per rimontare in graduatoria e giocarsi tutto per centrare almeno i playoff. Con ogni probabilità la verità sta nel mezzo: hanno voluto così manifestare amarezza e, al tempo stesso, ringraziare i sostenitori per averli incoraggiati. Lo faranno anche una volta in piedi applaudendo.

Le cose, però, sono andate malissimo: sapevano che la trasferta in Italia sarebbe stata difficile ma la prestazione è stata inficiata da una serie di errori che hanno reso il compito da arduo a impossibile. A cominciare dall'incredibile disattenzione del portiere che nel primo tempo serve un assist a Lautaro Martinez "regalandogli" il gol del vantaggio.

Disarmante la scena: l'estremo difensore, Stanek, si rende protagonista di un tocco corto incomprensibile, gli passa il pallone all'argentino. Deve solo prendere il "disturbo" di metterla dentro… il più è fatto. Il risultato di 3-0 a margine del match di Champions League è lo specchio fedele dei rapporti di forza in campo e, più ancora, degli svarioni e dei limiti palesati dalla squadra ospite.

Dopo lo stop al Meazza lo Slavia Praga, in attesa delle altre gare in programma domani, resta al 26° posto in classifica generale del girone unico di Champions: ha 1 solo punto (frutto del pareggio in casa al debutto per 2-2 col Bodo Glimt) e una differenza reti di -3. Allo stato dei fatti, sarebbe fuori anche dalla zona playoff.