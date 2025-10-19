Tra Atalanta e Lazio vince l’equilbrio: la squadra di Juric resta l’unica imbattuta in Serie A

Tra Atalanta e Lazio finisce con il punteggio di 0-0. Zero reti ma tante emozioni, soprattutto nella ripresa dove la Dea ha provato a più riprese a trovare la via del gol prima con Lookman e poi con Zappacosta che ha colpito il palo. Provedel salva in maniera decisiva almeno un paio di volte la squadra di Sarri che si prende un punto pesante contro un'Atalanta che resta l'unica squadra imbattuta fino a questo momento in Serie A.

Cancellieri in azione prima dell’infortunio.

Poche emozioni e zero gol nel primo tempo

Atalanta e Lazio non si fanno male e nel primo tempo della New Balance Arena dove la squadra di Juric e quella di Sarri sono schierate benissimo e non rischiano nulla. Di fatto i primi 45 minuti si chiudono con nessuna rete e pochissime occasioni. E pensare che però era stata proprio la squadra ospite a partire in maniera più aggressiva, cercando la velocità dei suoi attaccanti, Cancellieri e Dia, senza però trovare i guizzi giusti dalle trequarti in poi.

Un atteggiamento che ha messo in difficoltà l'Atalanta che ha faticato a costruire gioco. La prima azione degna di nota la produce Basic su punizione dopo la mezz'ora, poi i tiri di Guendouzi da una parte e Zappacosta dall'altra chiamano in causa i portieri. Per i biancocelesti anche un altro infortunio, quello di Cancellieri, che ha sentito un fastidio al flessore ed è stato costretto al cambio con il primo tempo che si è così concluso sul punteggio di 0-0.

Isaksen lotta in campo.

Palo di Zappacosta nel secondo tempo

Decisamente più vivace la ripresa con occasioni che fioccano però soprattutto dalla parte di Provedel. Il portiere della Lazio è stato infatti protagonista di almeno due interventi decisivi. Ad essere pericoloso verso la porta del portiere biancoceleste è Krstovic che viene lanciato in profondità e calcia in porta ma Provedel fa sua la sfera. Miracolo di Provedel poi su Lookman che calcia dall'interno dell'area, mirando il palo lontano ma il portiere della Lazio ha uno splendido riflesso mettendo in angolo.

L'Atalanta va vicinissima al gol poco dopo con un'altra manovra da sinistra per il tiro al volo, dal lato opposto, di Zappacosta che incrocia e trova il palo. Poi calcia De Roon ma trova ancora Provedel ad opporsi ancora. Sarri fa fatica a salire e poco prima anche Ederson dopo una splendida azione sull'asse Lookman- De Ketelaere va vicinissimo al gol ma la conclusione del brasiliano finisce tra le braccia di Provedel. Nel finale.