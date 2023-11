Nuovo Tapiro per Morgan: “Cacciato da X Factor per aver minacciato Ambra Angiolini? Non è vero” Morgan ha ricevuto da Striscia la notizia un altro tapiro d’oro, ad appena una settimana dall’ultimo. L’ex giudice di X Factor nega la sua presenza alla finale del talent: “Non so nulla, è una ca**ata”. Poi smentisce di aver mai aggredito o minacciato Ambra Angiolini e di essere stato cacciato per questo.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo Fedez e Francesca Michielin, tocca ancora a Morgan. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda questa sera, 30 novembre, Valerio Staffelli consegna il Tapiro D'oro all'ex giudice di X Factor, cacciato dal talent poche puntate dalla finale per comportamenti inopportuni. Già la settimana scorsa, il tg satirico di Antonio Ricci lo aveva raggiunto per consegnargli l'ormai famoso riconoscimento. Marco Castoldi nega totalmente la presunta aggressione verbale alla collega Ambra Angiolini, così come esclude il suo ritorno per la finale: "È una ca**ata".

Morgan nega l'aggressione ad Ambra Angiolini

È un Tapiro d'oro incerottato quello che Valerio Staffelli consegna a Morgan questa sera a Striscia la Notizia, ad appena una settimana dall'ultima volta. L'ex giudice torna a parlare del rapporto con la collega Ambra Angiolini, spiegando di non averla in alcun modo aggredita verbalmente, né minacciato di alzarle le mani. Il riferimento è a una discussione avvenuta in una delle ultime puntate, ripresa dalle telecamere, nella quale Morgan avrebbe mandato Ambra Angiolini a quel paese e sarebbe poi stato accusato di misoginia.

"Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini'. Lo nego totalmente. La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro", spiega Marco Castoldi al noto inviato di Striscia la Notizia. Poi gli mostra la chat Whatsapp con la collega, gesto che era pronto a fare da tempo, dimostrando che non c'è alcuna traccia di minacce.

Morgan non ci sarà alla finale di X Factor, le sue parole

Morgan ha poi parlato ancora una volta del suo presunto ritorno per la puntata finale di X Factor, notizia lanciata per la prima volta come indiscrezione da Fiorello a Viva Rai2. L'ex giudice aveva spiegato di non saperne nulla e, parlando con Valerio Staffelli, ha ribadito la posizione: "È una caz**ta. Se Sky e anche alcuni miei colleghi mi avessero chiesto scusa magari ci avrei pensato, ma non ne so nulla".