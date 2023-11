Tapiro a Francesca Michielin per il caso Morgan, l’appello: “Sky trasmetta tutte le immagini” Striscia la Notizia continua a seguire il caso X Factor-Morgan e, proprio a poche ore dal quinto live, consegna il Tapiro d’Oro a Francesca Michielin. E adesso il tg chiede a Sky di diffondere tutte le immagini fare chiarezza sull’episodio.

Striscia la Notizia continua a seguire il caso X Factor-Morgan e, proprio a poche ore dal quinto live, consegna il Tapiro d'Oro a Francesca Michielin, anche lei colpita dalle dichiarazioni del cantautore brianzolo che, proprio al tg satirico, aveva accusato lei, Dargen D'Amico e Fedez di far parte di "una cricca" che ha interessi economici e che fossero stati loro a spingere Sky a escluderlo dal programma. Dopo le precisazioni di Fedez proprio a Striscia, ora tocca a Francesca Michielin. E il tg satirico chiede a SKy di trasmettere tutte le immagini che possono far chiarezza sull'episodio.

Le parole di Francesca Michielin

Francesca Michielin, intervistata da Valerio Staffelli a Milano, ha dichiarato di non aver assistito alla diatriba tra i giudici, chiarendo il suo rapporto con Morgan, rivelando che quest'ultimo non ha mai fatto affermazioni sopra le righe con lei. Prima di concludere, Michielin ha risposto alle affermazioni di Morgan riguardo alla sua casa discografica, sottolineando di essere legata a Sony fin dall'adolescenza. Per conoscere tutti i dettagli, ovviamente, bisognerà guardare la puntata in onda questa sera su Canale 5, a partire dalle 20.35.

Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online. Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po' complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente.

La richiesta di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia ha richiesto a Sky la diffusione delle immagini nascoste che possono contribuire a fare chiarezza su tutta la vicenda. Tra gli apparati e le associazioni che si sono espresse, anche il MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, che ha dato solidarietà all'artista brianzolo.