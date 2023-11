Morgan a Fedez dopo il Tapiro: “Goditi X Factor senza di me, ma smettila di detestarmi” Il cantautore replica al Ferragnez dopo le sue parole a Striscia la Notizia: “Siete riusciti a liberarvi di me perché vi davo fastidio, ora godetevi questo X Factor senza Morgan, senza di me e state tranquilli. Vi guarderò in televisione e cercate pure di farmi ridere”.

Nel corso della serata del 22 novembre, Morgan ha replicato alle ultime notizie relative alla sua esclusione da X Factor, in particolare all'affido degli Astromare ad Ambra ("Così le insegnano il do maggiore") e alle parole di Fedez a Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d'Oro, il quale ha dichiarato: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”. Ma il cantautore brianzolo ha replicato: "Smorza i toni. Hai fatto la tua scenata, l'hai fatta veramente, ci sono testimoni, c'è un testo scritto, ho sentito con le mie orecchie, sono andato via scappando con la mia bambina da soli". E poi conclude: "Siete riusciti a liberarvi di me perché vi davo fastidio, ora godetevi questo X Factor senza Morgan, senza di me e state tranquilli. Vi guarderò in televisione e cercate pure di farmi ridere".

La replica di Morgan a Fedez

Morgan si ritrova a replicare alle parole di Fedez esprimendo una totale disapprovazione, affermando di avere una concezione del lavoro e della vita in genere che è opposta, o comunque in netto contrasto con quello che è il modo di comportarsi di Fedez. Lo invita quindi a evitare propositi di rivalse legali:

Adesso dovrò rispondere a questa accusa di Fedez. Basta con questa ipocrisia. Non ho questo modo di concepire l'esistenza, la vita la quotidianità e il lavoro, la famiglia, la società, la mia filosofia, il mio stare al mondo. È proprio contrario a questa impostazione che tu proponi. Smorza i toni. Hai fatto la tua scenata, l'hai fatta veramente, ci sono testimoni, c'è un testo scritto, ho sentito con le mie orecchie, sono andato via scappando con la mia bambina da soli, siamo andati a casa spaventati perché tu stavi facendo l'uragano dicendo cose tremende. Hai fatto uno show tremendo dietro le quinte e lo sappiamo tutti che davanti sei in un modo e dietro in un altro. La smetti di detestare, odiare, ricorrere alla denuncia? Sono io che ti dovrei denunciare, ma non lo faccio perché sono una persona che crede nella civiltà e non nella guerra, nel sopruso, nella prevaricazione. Sei un ragazzo giovane, cerca di smorzare i toni. Sono io che dovrei denunciarti, hai fatto la tua scenata, non lo faccio, non ti denuncio, ma tu stai tranquillo, però.

"Vi guarderò in tv, cercate di farmi ridere"

In un secondo messaggio vocale, Marco Castoldi cerca di chiudere la questione invitando Fedez a stare "tranquillo". Il messaggio finale è per tutti: "Siete riusciti a liberarvi di me perché vi davo fastidio. Ora godetevi X Factor senza di me".

Fedez non dice le cose come stanno e andare in tribunale è un brutto modo di risolvere le difficoltà della vita. Sono bruttissimi modi. Perché non c'è un minimo di autocoscienza nelle persone? Forse è il denaro che porta a questo delirio? Quando si ha in mente solo lo scopo del denaro, si calpesta ogni tipo di ipotesi o soluzione? Qualsiasi tipo di sfera umana, di sfera del sentimento, della ragione, del dialogo? Non si crede più nella parola, ma gli artisti dovrebbero essere delle guide in questo senso e in questo stile. Un cantante, un cantautore, un autore di testi, anche un giudice di un talent show deve dimostrarsi maturo, rapito da altri problemi, non deve dimostrarsi odiatore di altri individui. "Io adesso te la faccio pagare", "io adesso ti faccio il culo", questo lascialo a persone che non hanno altro da segnare nella vita. Questa è la peggiore delle soluzione, è un buttare un problema su un problema. Ti dico, stai tranquillo: siete riusciti a liberarvi di me perché vi davo fastidio, ora godetevi questo X Factor senza Morgan, senza di me e state tranquilli. Vi guarderò in televisione e cercate pure di farmi ridere.

Il riferimento alla malattia

Infine, in un ultimo messaggio di testo, Morgan ricorda la grave malattia di Fedez: "È sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità". Poi ancora una volta sul rapporto coi giudici: "A loro stavo sui c****i perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era la mia intenzione, è che a dire il vero ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro".

Stiamo tranquilli però Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze e i suoi sfoghi, gli auguro di godersi queste puntate di X Factor senza finalmente il rompicoglioni a cui costava troppo portare rispetto per ragioni di merito. Diciamo che in fondo è una questione più semplice di quanto si pensi: a loro stavo sui c****i perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era la mia intenzione, è che a dire il vero ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro. Non è facile portare certi valori dove l’unico valore e’ considerato il denaro. Per me un’opera d’arte vale infinitamente di più di qualunque corrispettivo in danaro. Ma forse sono fuori moda