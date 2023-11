Morgan dopo X Factor: “Gli Astromare ad Ambra? Così le insegnano il do maggiore” La prima reazione di Morgan alla notizia che gli Astromare sono passati sotto la giuria di Ambra: “Hanno affidato gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”

La prima reazione di Morgan alla notizia che gli Astromare, ultimo gruppo in gara ancora per la sua squadra, sono passati sotto la giuria di Ambra: "Hanno affidato gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore". Il duo formato da Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato hanno infatti un nuovo giudice dopo l'esclusione del cantautore brianzolo dal format. Nel corso della conferenza stampa su Whatsapp, Morgan aveva detto di loro: "Gli Astromare? Non mi hanno detto niente degli Astromare. Non mi hanno avvertito mai per nulla, non mi hanno mai detto niente di niente".

Cosa pensa Morgan degli Astromare

Proprio dall'esibizione degli Astromare nell'ormai celebre lite di Morgan contro i giudici al quarto live, è partito tutto quello che poi ha portato all'allontanamento del giudice che aveva lamentato delle coreografie "hollywoodiane" per altri concorrenti rispetto al suo duo. A Fanpage.it ha dichiarato: "Chi si oppone alla mia impostazione, alla mia visione, alla mia intenzione di rendere culturale un programma, cosa fa? Si impone zittendomi e sfavorendomi nella scenografia. Loro costruiscono una performance in modo tale che visivamente sia più appetibile di altre e quindi mi penalizzano i miei ragazzi, senza pensare che fanno un torto a persone che non c’entrano nulla, ma lo fanno per indebolirmi una squadra e il paradosso dei paradossi è che nell’ultima puntata è successa questa scorrettezza chiara e visibile a tutti della mega scenografia da kolossal hollwoodiano per il ragazzo di Dargen, addirittura con dei gadget dati al pubblico e con l’abbandono sul palco senza niente, brutti vestiti pure, ai miei ragazzi che però sono talmente superiori – giocando facile perché ho dato un capolavoro come Good Vibrations dei Beach Boys a due ragazzi del Conservatorio – che sono passati. Resta una storia spiacevole e abbastanza umiliante".

Morgan su Fedez: "Hai fatto uno show tremendo, smettila"

Nel corso di un vocale al gruppo della conferenza stampa, Morgan ritorna poi sull'argomento Fedez, dopo le parole del "Ferragnez" a Striscia la notizia:

Adesso dovrò rispondere a questa accusa di Fedez. Basta con questa ipocrisia. Non ho questo modo di concepire l'esistenza, la vita la quotidianità e il lavoro, la famiglia, la società, la mia filosofia, il mio stare al mondo. È proprio contrario a questa impostazione che tu proponi. Smorza i toni. Hai fatto la tua scenata, l'hai fatta veramente, ci sono testimoni, c'è un testo scritto, ho sentito con le mie orecchie, sono andato via scappando con la mia bambina da soli, siamo andati a casa spaventati perché tu stavi facendo l'uragano dicendo cose tremende. Hai fatto uno show tremendo dietro le quinte e lo sappiamo tutti che davanti sei in un modo e dietro in un altro. La smetti di detestare, odiare, ricorrere alla denuncia? Sono io che ti dovrei denunciare, ma non lo faccio perché sono una persona che crede nella civiltà e non nella guerra, nel sopruso, nella prevaricazione. Sei un ragazzo giovane, cerca di smorzare i toni. Sono io che dovrei denunciarti, hai fatto la tua scenata, non lo faccio, non ti denuncio, ma tu stai tranquillo, però.