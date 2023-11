Morgan spiega il vaffa ad Ambra ripreso dal pubblico: “Mi accusava di trattarla male in quanto donna” Morgan ha preso il suo quarto tapiro a Striscia la notizia nel corso della puntata di martedì 21 novembre e ha spiegato il perché del vaffa ad Ambra durante la diretta di X Factor 2023: “L’ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna. Ma figuriamoci”.

Morgan ha preso il suo quarto tapiro a Striscia la notizia nel corso della puntata di martedì 21 novembre. Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’oro dopo il licenziamento da X Factor, dove il cantautore sedeva dietro la scrivania dei giudici insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

L'attacco alla "cricca" Fedez – Dargen – Michielin

"X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati", ha dichiarato subito Morgan, "C’è una cricca italiana, formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca".

Perché ha litigato con Ambra durante la diretta

Quando, invece, Valerio Staffelli gli chiede del “vaffa” ad Ambra, Morgan spiega il motivo del litigio: "C’è stata una discussione, l’ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna. Ma figuriamoci". Poi il cantautore continua ad attaccare il banco dei giurati: "Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano", rivendicando la sua frecciatina a Francesca Michielin dopo la sua gaffe con Colapesce e DiMartino: "La battuta a Michielin su Ivan Graziani? Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni?". Su Fedez depresso: "È una gara a chi lo è di più. Gli ho scritto anche una canzone quando è stato male e lui mi ha detto che lo avevo commosso".

Cosa gli avrebbe detto Fedez in camerino

Dente avvelenato soprattutto per Fedez, ritenuto il vero responsabile del suo allontanamento: "Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni” e anche minacce tipo “Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente”. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese», ha concluso Morgan, che aveva già fornito la stessa versione nella chat whatsapp aperta poco prima con i giornalisti (qui la stesura integrale dell'incontro virtuale, al quale ha partecipato anche Fanpage.it). Infine, raggiunto dalla figlia piccola, non ha risparmiato un’ultima frecciatina ai Ferragnez: "Non inquadratela, io non prendo soldi per inquadrare i figli".