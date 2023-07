Manuel Marascio piange con Isabella Recalcati dopo il falò: “Quando parlo di lei non so gestirmi” Manuel Marascio e Isabella Recalcati dopo il falò di confronto a Temptation Island hanno parlato davanti alle telecamere di WittyTv. “Non vedo l’ora di andare a vivere con lei” ha confessato lui prima di versare una lacrima: “Quando parlo di lei non so gestirmi, mi viene da piangere”.

A cura di Gaia Martino

Isabella Recalcati e Manuel Marascio dopo il falò di confronto a Temptation Island, andato in onda ieri sera, lunedì 3 luglio, hanno parlato davanti alle telecamere di Witty Tv. Hanno raccontato le loro emozioni dopo la decisione di lasciare insieme il programma, poi le sensazioni provate in questi giorni distanti. "Potevano esserci due milioni di ragazze lì dentro, la mia testa era sempre con Isa".

Le paorle di Isabella e Manuel dopo il falò

"Mi mancava, potevano esserci 2 milioni di ragazze lì dentro, la mia testa era sempre con Isa. Non vederla mi faceva male, stavo impazzendo": così Manuel Marascio con la sua Isabella tra le braccia ha rotto il silenzio dopo il falò di confronto. A WittyTv la coppia si è detta felice della decisione presa. "Mi sono trovata bene con gli altri compagni, però, posso stare con tante persone, ma per me lui è lui. Sono rimasta male per alcune cose viste, mi sono sentita come se chiedessi cose assurde. Non credo di chiedere cose assurde" – ha continuato lei – "Poi su delle cose dobbiamo lavorarci fuori, ci dobbiamo lavorare proprio insieme, non io da una parte e lui dall'altra". Manuel Marascio ha confessato di non vedere l'ora di andare a convivere:

Non vedo l'ora di andare a vivere con lei, di vederla tutte le sere quando torno a casa da lavoro. Il desiderio è quello. Purtroppo non mi so gestire e quindi ogni volta mi viene da piangere quando parlo di lei. È il mio amore.

"Anche tu amore mio" ha infine concluso lei.

Il falò di confronto nella puntata del 3 luglio

Il primo falò di confronto dell'edizione è stato il loro. Isabella e Manuel si sono incontrati dopo pochi giorni distanti per volere di lei. Una volta sul tronco davanti al fuoco, gli ha spiegato di volere solo il bene per la coppia: