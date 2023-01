Il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo: le anticipazioni e tutti gli ospiti Federico Fashion Style sarà ospite a Verissimo sabato 21 gennaio: Fanpage.it ha appreso che l’hair stylist più famoso della televisione farà coming out nello studio di Silvia Toffanin affermando di essere gay.

A cura di Gaia Martino

Federico Lauri, meglio noto con il nome d'arte Federico Fashion Style, sarà ospite di Verissimo domani, sabato 21 gennaio, per parlare della sua storia, in particolare della sua vita privata, stravolta negli ultimi mesi dalla separazione da Letizia Porcu, moglie dalla quale ha avuto la figlia Sophie Maelle, nata da fecondazione assistita. Fanpage.it ha appreso che l'hair stylist più famoso della televisione farà coming out affermando di essere gay nello studio televisivo di Silvia Toffanin.

La separazione da Letizia Porcu

Lo scorso novembre il volto televisivo fu ospite a Verissimo per raccontare della separazione dalla moglie Letizia Porcu, arrivata dopo 17 anni di storia. Per lui si trattò di un epilogo inaspettato, stando a quanto raccontato: "È stata una scelta sua, io l'ho amata alla follia anche se ultimamente non andavamo più d'accordo", le sue parole a Silvia Toffanin. Nonostante la volontà di lasciarsi in maniera pacifica però, poche settimane dopo Federico Fashion Style si mostrò in lacrime, provato dal periodo buio che stava attraversando e dalle notizie sul suo conto riguardo una "vita parallela" che avrebbe condotto durante il matrimonio. Solo successivamente si rese protagonista di un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, dopo la provocazione a Ballando con le Stelle: "Io eccito Selvaggia Lucarelli, non mi fa domande strane perché vuole venire a letto con me", "Per me va bene", rispose la giurata.

E se nel 2021 nel programma di Serena Bortone si dichiarò eterosessuale, in un'intervista al settimanale Nuovo dello scorso dicembre, Lauri invece mitigò la sua versione: "Mi sento una persona libera di amare quello che voglio". Dopo la decisione di Letizia Porcu di rendere pubblica la sua nuova relazione con Vincent Arena, Federico Fashion Style avrebbe così deciso di raccontarsi a 360 gradi, segnando un punto di svolta importante nella sua vita privata.

Federico Fashion Style con Letizia Porcu e la figlia

