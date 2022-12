Federico Fashion Style alla domanda sulla sua sessualità: “Non devo dire qual è il mio orientamento” Reduce dalla separazione dalla compagna Letizia Porcu, Federico Fashion Style risponde a una domanda relativa alla sua sessualità: “Non devo giustificarmi con nessuno”.

A cura di Stefania Rocco

La separazione da Letizia Porcu ha reso chiacchieratissimo Federico Fashion Style, hair stylist romano a lungo chiacchierato per una serie di eccessi nel look e nello stile di vita. Da qualche tempo, il parrucchiere e la moglie si sono detti addio e la separazione ha innescato settimane di interminabile chiacchiericcio. Ad alimentare i pettegolezzi è stato lo stesso Federico che, prima in un’intervista televisiva a Verissimo e dopo con alcune dirette social, ha fatto sapere che la separazione dalla ex non è stata pacifica pur non arrivando all’improvviso, vivendo i due da tempo in maniera sentimentalmente slegata l’uno dall’altra. Con la decisione di tornare single, Federico si è trovato nuovamente investito dalle domande dei più curiosi circa la sua sessualità. Ma questa volta, a differenza di quanto aveva fatto in passato dichiarandosi apertamente eterosessuale, ha preferito non entrare nei dettagli.

Federico Lauri: “Non devo giustificarmi con nessuno”

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Federico ha risposto così al giornalista che gli chiedeva di confermare o smentire l’indiscrezione secondo cui si sarebbe fidanzato con un ragazzo. “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”. Quindi, il parrucchiere romano ha aggiunto:

In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera.

Federico Fashion Style all’epoca del matrimonio con Letizia: “Sono eterosessuale”

L’ultima intervista di Federica o sembrerebbe rappresentare una deviazione nella narrazione della sua sessualità. Solo un anno fa, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Federico era stato notevolmente più preciso. “Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”, aveva dichiarato convinto. A distanza di un anno da quel momento, l’hair stylist ha preferito non tornare a utilizzare quell’etichetta che lui stesso si era cucito addosso in tv, dichiarandosi eterosessuale.