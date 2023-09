Battiti Live 2023 Compilation, la scaletta della puntata speciale: gli orari tv su Italia1 Questa sera, mercoledì 6 settembre, va in onda una puntata speciale di Battiti Live Compilation. L’appuntamento, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, riproporrà le hit dell’estate con la presenza di numerosi artisti. Ecco la scaletta dell’evento e come seguirlo in tv e in streaming.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, mercoledì 6 settembre, va in onda su Italia1 una puntata speciale di Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation. Lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri la scorsa estate ha portato in giro per la Puglia le hit più cantate e ballate del momento. Tanti gli artisti che saranno ospiti sul palco, come Fedez, Marco Mengoni, Elodie e tanti altri. L'appuntamento non sarà in diretta, ma è stato registrato tra luglio e agosto.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live in onda stasera

L'appuntamento di stasera, mercoledì 6 settembre, è uno speciale dello show Cornetto Battiti Live. Con l'inizio delle scuole alle porte, sarà una delle ultime occasioni per sentire di nuovo, tutte insieme, le hit che hanno accompagnato i mesi estivi. Tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco con i loro brani, come Fedez, Elettra Lamborghini, ma anche Angelina Mango, Achille Lauro e molti altri. Ecco la scaletta dei cantanti, non in ordine di uscita:

Dove vedere la puntata speciale di Battiti Live Compilation

L'appuntamento con la puntata speciale di Battiti Live è in programma per questa sera, mercoledì 6 settembre, a partire dalle ore 21.15 su Italia1. Oltre che in chiaro, sarà possibile seguire il concerto in streaming in diretta oppure on demand sulla piattaforma ufficiale di Mediaset Infinity. Tutte le puntate saranno poi disponibili su Radio Norba (canale 730 di Sky) e su TeleNorba.