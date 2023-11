Ascolti tv domenica 26 novembre: chi ha vinto tra Lea – I nostri figli, Terra amara e Che tempo che fa I dati Auditel di domenica 26 novembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra la fiction Lea – I nostri figli trasmessa da Rai1, la soap Terra Amara in onda su Canale5 e il programma di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa proposto da Nove.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 26 novembre ha offerto agli spettatori serie tv, film, docureality, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla terza puntata di Lea – I nostri figli. Canale5 ha trasmesso la soap Terra Amara. Su Nove, una nuova puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti e i relativi dati Auditel.

La sfida tra Lea – I nostri figli, Terra Amara e Che tempo che fa

Rai1 ha trasmesso la terza puntata della serie Lea – I nostri figli, con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür (Qui le anticipazioni del finale di stagione, in onda il 3 dicembre). La fiction ha registrato 2.992.000 spettatori con il 16.5% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Su Canale5 spazio alla soap Terra Amara, che ha interessato 2.566.000 spettatori pari al 15% di share. Su Nove, invece, è andato in onda il consueto appuntamento con il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Nel corso della puntata, il collegamento con Jannik Sinner, reduce dalla vittoria della Coppa Davis. Poi, la letterina di Luciana Littizzetto contro la violenza sulle donne. Tra gli ospiti anche Monica Bellucci e Miriam Leone. La puntata di Che tempo che fa del 26 novembre è stata seguita da 1.868.000 spettatori con il 9.2% di share nella prima parte e 1.184.000 spettatori con il 9% di share nella seconda parte, quella dedicata al dibattito tra gli ospiti "Il Tavolo".

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte e i dati Auditel delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il docureality La Caserma, che ha intrattenuto 701.000 spettatori con il 3.8% di share. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha raccolto 1.822.000 spettatori con il 9.5% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Harry Potter e l’ordine della Fenice. Il film con Daniel Radcliffe e Emma Watson ha interessato 1.223.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rete4, in onda Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è stato seguito da 633.000 spettatori con il 4.4% di share.