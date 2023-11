Lea – I nostri figli, anticipazioni quarta e ultima puntata del 3 dicembre: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 3 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Nel finale della seconda stagione della serie tv con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, Lea sceglierà tra Arturo e Marco.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 3 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Negli ultimi episodi della seconda stagione della serie tv con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, non mancheranno i colpi di scena, tra matrimoni e la decisione di Lea che farà la sua scelta tra Arturo e Marco. Inoltre, un gesto di Martina la commuoverà. Ecco la trama dettagliata del finale di stagione della fiction Lea – I nostri figli. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 3 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Nell'episodio 7, intitolato Ogni fine è un nuovo inizio, Lea – nonostante sia rimasta ferita dal tradimento di Arturo – prova a dargli una seconda possibilità. Tuttavia, ogni proposito di ricominciare svanisce quando Emma arriva a Ferrara. Lea si rende conto di avere davanti un uomo che non riconosce più. Marco fa una proposta a Michela e Pietro. Se sono d'accordo, potranno celebrare le nozze nel casale che appartiene a lui e a Lea. Per Bruno è arrivato il momento di lasciar cadere la maschera. Un errore che fa sul lavoro, svela tutta la verità sul suo conto. Martina si rivolge a Lea chiamandola "mamma" e questo la commuove profondamente.

Marco è ancora innamorato di Lea

Anna Valle e Giorgio Pasotti nel ruolo di Lea e Marco

Nell'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di Lea, intitolato L’isola dell’amore, Lea ha ormai tagliato i ponti con Arturo. Così, decide di cambiare casa. Andrea fugge con Maria e lascia l'ospedale in condizioni di salute preoccupanti. Bruno, ormai, non può fare altro che scusarsi con le infermiere e con Olga. Rosa, intanto, gli dà un consiglio prezioso: potrebbe provare a presentare una richiesta di tirocinio presso il loro ospedale. Pietro e Michela diventano marito e moglie presso il casale di Lea e Marco. Alle nozze è presente anche la signora Verna che sostiene questo amore. Marco ormai non ha più dubbi, è ancora innamorato di Lea. Per scoprire se Lea lo ricambia, non resta che attendere domenica 3 dicembre quando andrà in onda l'ultima puntata e dunque il finale di stagione di Lea – I nostri figli.