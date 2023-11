Lea – I nostri figli, anticipazioni seconda puntata 19 novembre: Arturo tradisce, Marco si riavvicina Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 19 novembre alle ore 21:25 su Rai1. Cosa succederà nei nuovi episodi della seconda stagione con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür.

A cura di Daniela Seclì

La trama della seconda puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 19 novembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 19 novembre alle ore 21:25 su Rai1. Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür non mancheranno capovolgimenti e colpi di scena. Attenzione spoiler. Marco prima si lascerà andare alla passione con Valeria, poi si chiederà se ci possa essere un'altra possibilità con Lea. Arturo, a Londra, si avvicina alla produttrice Emma Ronchi.

Lea – I nostri figli, anticipazioni seconda puntata del 19 novembre

Anticipazioni seconda puntata di Lea – I nostri figli

Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – I nostri figli, in onda domenica 19 novembre alle ore 21:25 su Rai1. Nel terzo episodio, intitolato Scoperte, Lea condivide con Arturo la sua preoccupazione davanti alla decisione di Martina di conoscere la donna che sostiene di essere la sua madre biologica. Entrambi temono che quella persona non sia chi sostiene di essere, ma Martina decide di ignorare i loro consigli e chiede un altro incontro alla donna. Marco si avvicina a Valeria tanto da condividere con lei una notte di passione. Intanto Lea si rivolge a Valeria per chiederle aiuto: spera che lei possa scoprire chi sia davvero la donna che sostiene di essere la madre di Martina.

Arturo vicino ad Emma nella seconda stagione di Lea

Arturo e Lea vicini alla crisi

Nell'episodio 4, intitolato Fiducia, Anna parte per lavoro così Marco resta da solo a occuparsi della figlia Gioia. Intanto, Sofia viene arrestata e finisce ai domiciliari. A seguito di alcuni controlli, a Camilla viene diagnosticata la malattia di Wilson, che colpisce il fegato. Bruno, il nuovo infermiere, ha un comportamento molto strano. Continua a sfuggire ai suoi doveri sul lavoro. Arturo si trova a Londra per lavoro e lì, dopo una serata di festeggiamenti, si lascia andare con la produttrice Emma. Marco chiede aiuto a Lea per riuscire a fare addormentare la figlia e Lea lo invita a dormire a casa sua. Risvegliandosi insieme – accanto alla piccola Gioia – Lea e Marco tornano a sognare la famiglia che hanno sempre desiderato. C'è ancora speranza per loro?