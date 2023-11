Lea – I nostri figli, anticipazioni terza puntata del 26 novembre: Arturo tra dolore e sensi di colpa Le anticipazioni della terza puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 26 novembre alle ore 21:25 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della seconda stagione con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür.

Lea – I nostri figli, le anticipazioni della terza puntata con Anna Valle

Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, gli spettatori assisteranno ai sensi di colpa di Arturo per il comportamento tenuto a Londra. Lea scoprirà tutto e ciò le causerà grande dolore.

Le anticipazioni della terza puntata di Lea – I nostri figli, in onda domenica 26 novembre alle ore 21:25 su Rai1. Nell'episodio 5, intitolato Scelte, sembra rendersi necessario per Camilla un trapianto di fegato. Sofia, madre biologica, è la prima a cui i medici si rivolgono per la donazione e la donna accetta. Arturo, intanto, è in preda ai sensi di colpa per quanto fatto a Londra. Per questo decide di tornare in Italia da Lea e Martina. Lea, felice del ritorno di Arturo, organizza una festa per lui, ma la serata prenderà una piega inaspettata. Gianni, ex collega di università di Bruno, lo ricatta. Valeria, mentre è con Marco, tenta di fermare una rissa tra due ubriachi e rimane ferita.

Nell'episodio 6 della terza puntata di Lea – I nostri figli, intitolato Amore che vieni, amore che vai, Lea è ormai a conoscenza del comportamento di Arturo e ne affronta le dolorose conseguenze. Arturo è distrutto e tenta in tutti i modi di farsi perdonare da Lea, ma la ferita che le ha inferto è troppo profonda. Intanto Valeria deve sottoporsi a una delicata operazione e questo momento di fragilità la porta ad avvicinarsi ancora di più a Marco. Camilla dovrà sottoporsi a un trapianto di fegato. Anna torna a Ferrara. Michela spinge Pietro ad affrontare suo padre, raccontandogli ciò che è successo. Per assistere alla terza puntata di Lea – I nostri figli occorrerà attendere domenica 26 novembre.