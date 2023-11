Lea – I nostri figli: trama, cast e puntate della serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti Da domenica 12 novembre, in onda su Rai1 la serie tv Lea – I nostri figli, seconda stagione della fiction Lea – Un nuovo giorno. Nel cast Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür che interpretano Lea Castelli, Marco Colomba e Arturo Minerva.

Lea – I nostri figli è la seconda stagione di Lea – Un nuovo giorno

Da domenica 12 novembre, in onda su Rai1 Lea – I nostri figli, seconda stagione di Lea – Un nuovo giorno. La fiction in quattro puntate rivedrà protagonisti Anna Valle nel ruolo dell'infermiera pediatrica Lea Castelli, Giorgio Pasotti nei panni del primario del reparto di pediatria Marco Colomba, Mehmet Günsür nel ruolo del musicista Arturo Minerva. Anche nella nuova stagione della serie coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la trama è ambientata nella città di Ferrara. La regia è di Fabrizio Costa. La narrazione ha inizio tre anni dopo le vicende della prima stagione. Tra nuovi casi, momenti drammatici e altri divertenti, la protagonista si troverà di nuovo davanti al dilemma: tornare con l'ex marito Marco o dare un'altra possibilità ad Arturo, che ha sbagliato nei suoi confronti? L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni prima puntata di domenica 12 novembre

Le anticipazioni della prima puntata di Lea – I nostri figli in onda domenica 12 novembre 2023 alle ore 21:25 su Rai1. Nell'episodio 1, intitolato Bugie, da una parte c'è la felicità di Arturo e Lea, dall'altra i continui scontri tra Marco e Anna per l'affido della figlia Gioia. Martina, figlia di Arturo, mentre si reca a un appuntamento misterioso, rimane coinvolta in un incidente. Fortunatamente non ci sono conseguenze per lei, ma la piccola Camilla che era nell'altra auto con la sua babysitter non si sveglia. Partono le indagini della poliziotta Valeria Maestro. Nell'episodio 2, intitolato Verità, le indagini di Valeria dimostrano che a causare l'incidente è stata la babysitter di Camilla. Intanto, Pietro chiede a Michela di sposarlo. In reparto arriva Bruno, un nuovo infermiere che suscita l'interesse delle colleghe. Arturo si reca a Londra per lavoro e lì conosce la produttrice musicale Emma Ronchi con cui scatta una sintonia. Con l'aiuto del suo ex marito, Lea scopre che Martina, il giorno dell'incidente, intendeva incontrare la presunta madre biologica.

Il cast di Lea – I nostri figli: attori e personaggi

Anna Valle interpreta Lea Castelli;

Giorgio Pasotti interpreta Marco Colomba;

Mehmet Günsür interpreta Arturo Minerva;

Eleonora Giovanardi interpreta Anna Galgano;

Primo Reggiani interpreta Pietro Verna;

Cloe Günsür interpreta Martina Minerva;

Daniela Morozzi interpreta Rosa Nibbi; Manuela Ventura interpreta Favilla Mancuso; Marina Crialesi interpreta Olga Francesio; Rausy Giangarè interpreta Michela Idiong; Claudia Vismara interpreta Valeria Maestro; Jerry Mastrodomenico interpreta Donato Nibbi; Alan Cappelli Goetz interpreta Bruno Linda; Sara D'Amario interpreta Laura De Maria; Lorena Cacciatore interpreta Serena Alfano; Bernardo Casertano interpreta Federico Alfano; Sara Zanier interpreta Emma Ronchi; Christian Monaldi interpreta Lupo Gentili; Angela Curri interpreta Sofia Mereu.

La trama della seconda stagione di Lea – I nostri figli

Nella prima stagione, Lea è riuscita a metabolizzare il dolore per la perdita del figlio che aspettava. La seconda stagione ha inizio tre anni dopo. Lea è felicemente fidanzata con il musicista Arturo ed è amata e stimata dalle sue colleghe. L'infermiera pediatrica è legatissima a Martina, figlia di Arturo. Un giorno, scopre che l'adolescente ha continuato a cercare la sua madre biologica, trovando una persona che sembra corrispondere al profilo della donna. Lea, intanto, lavora ancora con l'ex marito Marco, primario del reparto di pediatria che è diventato padre di Gioia, anche se la relazione con la collega Anna – madre della bambina – è già finita. Quando il lavoro porterà Arturo all'estero e tra le braccia di una produttrice musicale, Lea e Marco si riavvicineranno.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Lea – I nostri figli, nel cast anche Giorgio Pasotti nel ruolo di Marco

La serie Lea – I nostri figli è composta da quattro puntate e otto episodi, in onda ogni domenica alle ore 21:25 su Rai1. La fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür è disponibile anche in diretta streaming e in replica su RaiPlay. Ecco la programmazione completa: