Sinner da Fazio, imbarazzo del tennista sull’invito di Mattarella: “L’ho saputo solo adesso” Siparietto divertente a Che Tempo Che Fa, con Jannik Sinner in collegamento a pochi minuti dalla vittoria della Coppa Davis. Fazio gli chiede un commento sull’invito di Mattarella al Quirinale, ma il tennista svela di averlo scoperto solo in quel momento.

L'Italia è al settimo cielo per il successo sportivo degli azzurri in Coppa Davis. La squadra di tennis capitanata da Filippo Volandri è riuscita a imporsi in finale grazie ai successi di Matteo Arnaldi e soprattutto di Jannik Sinner, reduce da un sabato incredibile in cui in poche ore era riuscito a battere in singolare e doppio Novak Djokovic.

Il successo degli azzurri, non accadeva da 47 anni, verrà salutato anche dalle istituzioni, con l'onorificenza al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha annunciato l'accoglienza della squadra vincitrice nelle prossime settimane. Cosa della quale evidentemente, Jannik Sinner non era ancora a conoscenza, quando Fabio Fazio glielo ha annunciato in diretta a Che Tempo Che Fa, durante la diretta del 26 novembre.

Sinner, esattamente come Djokovi sette giorni prima per la vittoria delle Nitto Atp Finals proprio contro il tennista italiano, è stato ospite del programma di Fabi Fazio in collegamento a poche ore dalla vittoria della partita decisiva per l'assegnazione della Coppa Davis all'Italia. Durante l'intervista, Fabio Fazio gli ha appunto detto dell'annuncio di Mattarella, cosa alla quale Sinner ha risposto quasi con un atteggiamento di quasi sufficienza e un semplice "ah ok", che ha suscitato una certa ilarità in studio. In realtà il tennista è stato vago proprio perché a dargli la notizia dell'invito di Mattarella era stato lo stesso Fazio: "L'ho saputo adesso", ha detto Sinner sorridente. A quel punto il conduttore, ironico, ha aggiunto: "Allora lo vedi che la televisione serve ancora a qualcosa".

Per Jannik Sinner è un momento d'oro. Il tennista ha dimostrato una crescita notevole in questa ultima annata, culminata con vari successi in diversi tornei internazionali e la finale delle Atp Finals, dove è stato fermato solo da Djokovic. Successi che stanno trovando grande riscontro anche in televisione, visti i numeri collezionati dal tennis nelle ultime settimane che sembrano la premessa di un nuovo e inedito spazio per questa disciplina sulla Tv generalista.