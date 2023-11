Gaffe a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio spoilera Diabolik – Chi sei? con Monica Bellucci e Miriam Leone Fabio Fazio si è ritrovato involontariamente a rivelare la morte di un personaggio importante del film Diabolik – Chi sei? nell’intervista con Monica Bellucci e Miriam Leone.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata televisiva del Nove, nel corso della puntata del 26 novembre, gli spettatori di Che Tempo Che Fa – così come il pubblico presente in studio – sono stati testimoni di un momento imprevisto, giocoso e, lo diciamo nel senso più buono possibile, decisamente imbarazzante. Cosa è successo? Fabio Fazio si è ritrovato involontariamente a rivelare una serie di colpi di scena del film Diabolik – Chi sei? in uscita al cinema mentre ospitava le due protagoniste femminili del film: Monica Bellucci e Miriam Leone. "Ma allora non si può dire? Ma forse ho capito male io il film?", ha dichiarato Fabio Fazio.

La gaffe è diventata una gag

Da vero mostro sacro della televisione, Fabio Fazio è riuscito a trasformare la gaffe involontaria in una gag ricorrente perché, dopo aver svelato una parte importante come la morte di un personaggio, è tornato più volte sulla questione ripetendo ossessivamente: "Ma questo lo posso dire? Lo possiamo dire?". Risate e imbarazzo tra le due dive del cinema intervistate, ma anche tanti applausi sinceri da parte del pubblico. La reazione delle due attrici, infatti, è stata comunque sorprendente perché, anziché mostrare irritazione, si sono lasciate andare e hanno scherzato insieme mentre hanno fatto promozione al film che chiude la trilogia del ladro mascherato diretta dai Manetti bros.

Quando esce Diabolik – Chi Sei?

Diabolik – Chi sei? uscirà nei cinema a partire dal 30 dicembre. La pellicola è l'adattamento cinematografico del centosettesimo albo dell'omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e costituisce il terzo ed ultimo capitolo della trilogia cinematografica che i Manetti Bros hanno iniziato con Diabolik nel 2021 e con Diabolik – Ginko all'attacco! nel 2022. Nel cast: Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Max Gazzè e Paolo Calabresi.