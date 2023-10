Ginevra Lamborghini è fidanzata con Edoardo Casella: “Con lui da prima del GFVip, è il mio primo fan” Ginevra Lamborghini parla della sua vita sentimentale e rivela di essere felicemente fidanzata oggi con Edoardo Casella, lo stesso compagno di cui parlò durante l’esperienza al GF VIP: “Dopo il programma abbiamo deciso di riprovarci”.

A cura di Gaia Martino

Ginevra Lamborghini, attualmente in gara a Tale e Quale Show, è stata una delle concorrenti della passata edizione del Grande Fratello Vip. Fu squalificata poche settimane dopo l'inizio del programma per "aver legittimato il bullismo", ma continuò ad essere protagonista per via del suo flirt con Antonino Spinalbese. Quella dei "GinTonic" era una delle ship più amate, ma ebbe vita breve: Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà raccontò di avere un fidanzato, Edoardo Casella, ma visto l'interesse per l'imprenditore, dichiarò in seguito di essere in crisi. Lo scorso giugno spuntò fuori un video che raccontava, però, una storia differente rispetto a quella del GF VIP: Edoardo Casella, stando all'audio del mini clip diffuso da PipolGossip, ammetteva che in realtà la loro storia non era mai finita. Oggi Ginevra Lamborghini non nasconde più i suoi sentimenti: "Sono fidanzata e felice".

Le parole di Ginevra Lamborghini

"Sono fidanzata e molto felice". Ginevra Lamborghini a Novella2000 parla di Edoardo, di Bologna, il suo fidanzato. Si tratta di Edoardo Casella ed è lo stesso compagno di cui si parlò durante l'avventura dell'influencer al GF VIP 7, visto il flirt tra la Lamborghini e Antonino Spinalbese. "È la persona che frequentavo prima di entrare nella casa del GF. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c'era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavamo conoscendo". La concorrente di Tale e Quale ha spiegato che "una volta finita l'esperienza ho lavorato tantissimo e avuto modo di riaprire il cuore solo quando sono tornata nella dimensione della normalità, prima dell'estate". Fu lui a chiederle di riprovarci sul serio:

Lui si è fatto risentire e mi ha detto "Perché non ci riproviamo davvero?", e io ho detto sì. In queste settimane è a Roma con me ed è il mio primo fan per questa nuova avventura.

"GF Vip? Utile a farmi conoscere dal pubblico"

Ginevra Lamborghini nella lunga intervista ha parlato dell'esperienza al GF VIP, un trampolino di lancio per permetterle di avere successo nel mondo dello spettacolo. "Si può piacere oppure no, ma il GF VIP per me è stata un'esperienza utile a farmi conoscere dal grande pubblico. Lì è uscita Ginevra, al 100%". Oggi è in gara a Tale e Quale Show: "Sono stati gli autori a bussare alla mia porta. Conoscevo il programma ma non riuscivo bene a realizzare cosa mi era stato chiesto. All'inizio quasi non mi sono resa conto dell'impatto che poteva avere la prima serata di Rai 1. Devo ringraziare tutti, ovviamente Carlo, per avermi invitata".