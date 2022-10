Ginevra Lamborghini e la verità sul fidanzato: “La crisi è scoppiata dopo il GF ma sono affari miei” Ginevra Lamborghini in una diretta con i follower su Instagram ha confermato di essere in crisi con il fidanzato Edoardo Casella, “Il fatto che io fossi a casa sua prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, gestiamo la crisi da adulti, non siamo bambini”. Poi la frecciatina ad Antonino Spinalbese.

A cura di Gaia Martino

Ginevra Lamborghini a poche ore dalla diretta del GF VIP in programma questa sera, ha deciso di chiacchierare con i suoi follower di Instagram con una diretta. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato a lungo della crisi con il fidanzato Edoardo Casella, accennata nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma in diretta. Il rumors era però stato "smentito" dalla segnalazione nella quale si notava che lei, prima della puntata, era a casa di lui. "È vero che ero a casa sua, ma la crisi c'è" ha chiarito l'influencer e cantante. Poi la frecciatina a Antonino Spinalbese e Giaele De Donà.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini ha confermato la crisi con il fidanzato Edoardo Casella, ma "questo non significa per forza che chiuderemo la storia". Le sue parole nella diretta su Instagram:

C'è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi.

Non ha spiegato i motivi della crisi, "motivi nostri, interni alla coppia" ha aggiunto prima di aprire ancora il discorso sulla segnalazione fatta in studio:

Il fatto che io fossi a casa sua prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, abbiamo un modo di gestire la crisi che ci porta comunque ad essere..siamo adulti, non ragazzini. Non sono mai stata una persona che da un momento all'altro chiude tutto. Va gestita con delicatezza e tempo, volevo spiegarmi. Così sta andando, non ci sono segreti, stiamo attraversando un momento di crisi e avete capito cosa intendo. Sono anche affari miei, non devo dare spiegazioni a nessuno su quanto vedo la persona che sta avendo una relazione con me, anche se ora, ripeto, è un po' così. Vediamo cosa succede. Non ho aspettative, è la cosa migliore.

Le parole su Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Tra i video condivisi su Twitter dai fan, Ginevra Lamborghini ha usato toni sarcastici nel parlare di Antonino e Giaele. "Mi sa che a Pomezia ci vado da sola" ha prima detto, riferendosi alla promessa fatta con l'hair stylist, che una volta fuori sarebbero andati insieme. Poi sull'influencer sempre più vicina a Spinalbese, che spesso la nomina, ha concluso scherzando: "Forse Giaele è innamorata di me, dimmelo non c’è problema. Non è il mio tipo ma ci posso pensare".