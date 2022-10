Ginevra Lamborghini dice di essere in crisi con il fidanzato, ma prima della diretta era a casa sua Ginevra Lamborghini al GF VIP ieri sera con l’aiuto di Signorini ha confessato ad Antonino Spinalbese di essere in crisi con il suo fidanzato: “Tu fai il bravo” ha detto al noto hair stylist con il quale era nato un certo feeling. Il video su Tik Tok condiviso prima della diretta però la incastra: era a casa del fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno avuto modo di parlare a distanza. Il programma dopo la squalifica dell'influencer avrebbe tentato di avvicinare l'ex di Belen e Giaele De Donà, senza però ottenere i risultati sperati. L'hair stylist pare non abbia dimenticato il feeling nato con la Lamborghini, così quando Alfonso Signorini dallo studio ha aperto il collegamento con la Casa, ha chiesto velatamente se ci fossero novità nella sua vita sentimentale. Ha appreso che la sua relazione nata da pochi mesi sarebbe in crisi, ma poco dopo in studio Giulia Salemi ha letto un "tweet scoop" che incastrerebbe la Lamborghini: "Prima della puntata in realtà era a casa del fidanzato".

Il confronto in diretta tra Antonino e Ginevra

Ieri sera Ginevra Lamborghini dallo studio del GF VIP ha salutato Antonino nella Casa: "Ciao Ninni, io ti guardo. Ti stai divertendo, anzi stai facendo il bravo. Cos'hai fatto ieri sera? Dal momento che siamo amici, confidami" ha detto con tono sarcastico facendo riferimento all'avvicinamento con Giaele De Donà la sera prima, nel letto. "Dovevo darle il regalo" ha replicato Antonino prima di essere interrotto dal conduttore. "Lo sai che la nostra Ginevra è un po' in crisi?" ha detto Signorini facendogli subito cambiare espressione sul volto: "Colpa mia? Che coincidenza. Mi stai facendo andare in ansia. Se vuoi esco. Ma cosa è successo?" la replica.

A quel punto Ginevra ha preso parola: "Nino tu fai il bravino, fai il bravino fai", poi la frecciatina a Giaele: "Da quando ti chiami Ginevra Giaele? Ma questi lapsus freudiani?" riferendosi agli errori di Antonino che spesso ha chiamato Giaele Ginevra.

Ginevra Lamborghini prima della puntata era a Casa del fidanzato

Terminato il confronto, Giulia Salemi, incaricata a leggere i commenti dei telespettatori su Twitter, ha svelato lo scoop. Un tweet in particolare ha catturato la sua attenzione, riguarda proprio la storia di Ginevra Lamborghini con Edoardo Casella. "Scoop, oggi Ginevra era a casa del suo fidanzato. Stessa casa". Dopo qualche secondo di silenzio, l'influencer e cantante ha replicato con parole che sembrino confermare la segnalazione: "Eh vabè, che significa questo? ..Certo che sono attenti eh, sembrano dei detective".

In effetti il pavimento che si nota in una story condivisa tempo fa da Edoardo Casella, inserita tra le stories in evidenza, è lo stesso che si trova alle spalle di Ginevra Lamborghini nel video pubblicato sui suoi profili social prima della diretta di ieri sera. E il dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti.