Gf Vip, Ginevra Lamborghini mette in crisi Antonino: “Tornata single per colpa mia?” L’attrazione di Antonino Spinalbese nei confronti di Giaele De Donà potrebbe avere subito una brusca interruzione a causa dell’intromissione di Ginevra Lamborghini che, in diretta al GF, Vip, ha lasciato intendere di essere tornata single.

A cura di Stefania Rocco

Dopo l’espulsione di Ginevra Lamborghini dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è velocemente avvicinato a Giaele De Donà, modella che ha fatto discutere per il suo matrimonio aperto con il marito Bradford Beck. L’attrazione tra i due è ormai diventata evidente, tanto da diventare argomento di discussione nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 13 ottobre. Ma a rimescolare le carte, a sorpresa, è stata Ginevra Lamborghini che, in diretta dallo studio del programma, ha lanciato una serie di messaggi destinati ad Antonino e presumibilmente mirati a rendere noto il suo interesse per lui.

Antonino Spinalbese e l’attrazione per Giaele De Donà

Un filmato ha ripercorso l’ultima settimana di Giaele e Antonino nella Casa. L’ex compagno di Belén Rodriguez, padre di sua figlia Luna Mari, ha più volte invitato Giaele a dormire insieme a lui e, in confessionale, ha ammesso di essere imbarazzato dalla sua presenza ma, una volta in diretta, ha provato a dissimulare: “Dopo 4 settimane all’interno di questa Casa mi trattengo in generale, mi sto innamorando addirittura dei muri”.

Ginevra Lamborghini sarebbe tornata single

Ma Alfonso ha voluto che Antonino parlasse con Ginevra in studio. “La nostra Ginevra è un po’ in crisi”, ha rivelato il conduttore e Antonino ha chiesto confuso: “È colpa mia? Mi stai facendo andare in ansia, Alfonso. Devi dirmi qualcosa, Ginevra?”. “Nino, tu fai il bravino”, l’ha avvertito lei, lasciando intendere che ne riparleranno una volta tornati faccia a faccia. Giaele non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina alla ex nemica: “A dicembre faccio innamorare Antonino? Secondo me, anche prima. Mi ha invitato a dormire con lui già due volte”. Ma la sorella di Elettra non si è lasciata intimidire. Poco dopo, quando il collegamento con Antonino si è interrotto, ha però preferito non rispondere alla domanda di Giulia Salemi che le ha chiesto per quale motivo, solo poche ore fa, risultava essere a casa del suo fidanzato.