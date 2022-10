Le foto di Bradford Beck a Milano, il marito di Sofia Giaele in confidenza con un’altra donna Su Chi le foto di Bradford Beck in Italia, mentre si prepara ad entrare nella Casa del GFVip per una sorpresa a Giaele. Nel frattempo si scambia confidenze con Rossella Di Pierro. Dovrebbe trattarsi di questioni di lavoro, ma chissà.

A cura di Giulia Turco

(A sinistra Sofia Giale al GFVip, a destra Bradford Beck e Rossella Di Pierro, foto Chi)

Amore libero? Detto fatto. Sembra che il marito di Sofia Giaele De Donà abbia preso sul serio la questione del matrimonio aperto, a giudicare dalle foto che lo hanno pizzicato in dolce compagnia di un'altra donna. Il primo fatto da tenere in considerazione è che Bradford Back è in Italia. C'è chi lo avrebbe voluto ancora in California, preso dal suo lavoro nell'aeronautica e lontano con la testa e col cuore dalle dinamiche del piccolo schermo italiano, chi invece era pronto a giurare che si trovasse a Parigi. Invece eccolo qua, a sorseggiare bicchieri di vino in un locale di Corso Garibaldi, a Milano. Il motivo del suo viaggio in Italia? Dovrebbe essere il compleanno di Sofia Giaele che giovedì 13 ottobre festeggia 24 anni. Dunque, è molto probabile che Brad entrerà nella Casa, ma nel frattempo…

Chi è Rossella Di Pierro, la donna fotografata con Bradford Beck

Nel frattempo il facoltoso imprenditore, 43 anni, ammalia con il suo fascino californiano le donne della movida milanese. Lo raccontano le foto che confezionano il servizio su Chi: Brad è impegnato in una conversazione piuttosto confidenziale con una donna che, rivela il settimanale, è Rossella Di Pierro. Originaria di Varese, è una giovane conduttrice e modella, organizzatrice di eventi e capitano della Nazionale modelle Amika. Non solo, attualmente lavora come responsabile marketing della Incontri Production, l'agenzia di management di Thomas Incontri amico di Giaele che ne cura l'immagine. Business insomma, niente di più? “È rimasto con Rossella in un locale in zona corso Garibaldi almeno due ore, fra sorrisi e sussurri, sempre stretti l’uno all’altra come se dovessero confidarsi piccoli e grandi segreti”, racconta Azzurra Della Penna su Chi. Cos'avranno avuto da raccontarsi? Gliene sarà senz'altro chiesto conto dalla moglie gieffina che, prima di ricevere la sorpresa di Brad, probabilmente verrà messa davanti alle foto di Chi. La dinamica è servita.

(Bradford Beck e Rossella Di Pierro, foto Chi)

L’amore libero di Sofia Giaele e Bradford Beck

La dinamica sull’amore libero potrebbe presto subire una rapida svolta. Il misterioso imprenditore americano che l’ha sposata con rito civile a gennaio 2022 potrebbe metterci la faccia prima del previsto. Il suo profilo nel frattempo si è arricchito di dettagli. Secondo l’ex moglie di Brad, la modella brasiliana Hetielly Godoi, il matrimonio con Giaele sarebbe una copertura per il vero orientamento sessuale dell’imprenditore. Come Fanpage.it aveva scoperto negli scorsi giorni, le prime nozze di Brad sono finite tra liti e violenze da parte della modella, adirata per i presunti tradimenti del marito proprio con Giaele. Nel frattempo il fratello della gieffina Matthias assicura a Fanpage.it che l’amore libero della coppia è reale e che l'accordo di "semi libertà" è stato preso da entrambi per garantirsi una relazione serena anche a distanza.