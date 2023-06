Filippo Bisciglia commenta le coppie di Temptation 2023: “Sito di incontri? Grosso errore maschile” Filippo Bisciglia al settimanale Chi ha parlato di Temptation Island, tornato in onda dopo un anno di stop. Il conduttore alle prese con le coppie spesso deve rimanere in silenzio, non può esprimere giudizi. Tra i problemi comuni delle relazioni la “poca comunicazione”, poi “sono sempre gli stessi, togliendo le estremizzazioni”.

Temptation Island è tornato in onda dopo lo stop della scorsa estate ed ha subito conquistato gli ascolti tv del lunedì sera: oltre 3,5 milioni di spettatori e il 26.14 % di share ha raggiunto il programma condotto da Filippo Bisciglia. "Anche a me era mancato. Ritornare qui dopo due anni è stato bellissimo", le parole del padrone di casa in una lunga intervista al settimanale Chi. Lo scorso 24 giugno è stato raggiunto in Sardegna – luogo in cui si trova il villaggio delle tentazioni – dalla compagna, Pamela Camassa, in occasione del suo 46esimo compleanno.

L'intervista a Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è il conduttore veterano di Temptation Island, è sempre molto serio davanti ai fidanzati e alle fidanzate di Temptation Island che spesso hanno anche reazioni spropositate davanti ai video che gli vengono mostrati. "Un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano simpatici i concorrenti. In altre situazioni empatizzo con chi partecipa, a volte sono dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa, e la lei di turno, dopo un'ora mi dice il contrario. Essendo io il confidente, devo stare zitto. Poi al falò di confronto si vedrà, e soprattutto non devo giudicare" ha spiegato riguardo il comportamento che deve adottare durante le puntate. Sulle coppie di quest'anno ha spiegato che alla base dei problemi c'è la "poca comunicazione", poi ha continuato: "Al contempo c'è la poca voglia di voler risolvere quel problema. Allora mi chiedo: quando una persona non prova nemmeno a risolvere il problema , è davvero innamorata? I problemi sono sempre quelli, gli stessi, togliendo le estremizzazioni".

I commenti sulle coppie di Temptation 2023

Tra i problemi classici delle coppie che si presentano a Temptation anche la questione figli, come per Vittoria e Daniele. Così Bisciglia ha commentato: "Ci sono passato anche io con Pami, negli anni ci siamo detti "Proviamo", "No aspettiamo", poi ancora "Proviamo", alla fine passa il tempo…Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare". Sul comportamento del fidanzato Giuseppe, che si è iscritto a un sito di incontri, il conduttore ha confessato che è stato un "grosso, grosso, grosso errore. Queste disattenzioni sono sempre maschili". Bisciglia ha poi citato anche la coppia composta da Alessia e Davide: "Scoperta la storia parallela della fidanzata con un uomo più grande è stato zitto per un anno e mezzo. Queste sono estremizzazioni".

Il commento sull'Isola di Pamela Camassa

Pamela Camassa, la compagna da 16 anni, è arrivata sino in finale all'Isola dei Famosi: "Non è stato tanto sottolineato che abbia vinto tutte le prove fisiche. Per me questa è un'occasione persa. Lei è stata un bell'esempio, un modo per dire che le donne se la giocano benissimo su tutti i campi. Per me ha vinto lei, è buona, è umile, carina", le parole sul percorso. La distanza tra loro non è mai stata un problema, non ha mai avuto tentazioni, ha raccontato Bisciglia, ma "andare a Temptation Island sarebbe una perversione".