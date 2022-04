Chris Rock dopo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022: “Ora sto bene, sono guarito dai lividi” Chris Rock a Baltimora ha commentato il suo post-schiaffo ricevuto da Will Smith durante la notte degli Oscar 2022, a distanza di un mese ora sta bene: “Sono guarito dai lividi”.

A cura di Gaia Martino

Chris Rock si è esibito in due spettacoli lo scorso weekend al The Lyric di Baltimora, fa sapere la giornalista Annie Rose Ramos della tv americana WJZ, ed è stato impossibile per lui non commentare la vicenda che l'ha visto protagonista con Will Smith. Durante la notte degli Oscar 2022 l'attore di Hollywood ha sferrato uno schiaffo in pieno volto al presentatore e comico dopo una battuta di quest'ultimo su Jada Pinkett, la moglie di Smith. Gesto che ha pagato a caro prezzo, con l'esclusione dalla cerimonia di premiazione per i prossimi 10 anni. A distanza di quasi un mese dallo scandalo, Chris Rock ha confessato di stare bene.

Le parole di Chris Rock

Tutto esaurito per Chris Rock che nei giorni scorsi, venerdì e sabato, si è esibito al The Lyric di Baltimora. Lo schiaffo ricevuto da Will Smith oltre al dolore ha avuto anche effetti positivi: da allora le vendite dei suoi biglietti sono salite alle stelle e andate a ruba. Per lui oltre 2 mila persone nel weekend e tra queste anche la giornalista Annie Rose Ramos che ha riportato le parole del comico rivelate dopo la standing ovation. "Sto bene. Sono guarito dai graffi e dai lividi per la maggior parte" ha confessato facendo riferimento a quanto accaduto nella notte degli Oscar 2022.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Will Smith è volato in India per un viaggio spirituale

Dopo lo scandalo degli Oscar, Will Smith era sparito dai radar sino a quando, pochi giorni fa, i paparazzi di The Times Of India lo hanno ripreso appena atterrato all'aeroporto di Mumbai. Hanno fatto sapere che la star di Hollywood era pronto per un viaggio spirituale: "Si trova in città per visitare il temppio ISKCON a Kharghar dove si tengono quotidianamente meditazioni sui mantra e puja". A far parlare i media di tutto il mondo anche l'assenza della moglie, dettaglio che potrebbe aver dato credito al gossip sul presunto divorzio.