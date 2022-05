Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock è andato in terapia per gestire la rabbia Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar ha iniziato una terapia. L’attore ha deciso di rivolgersi ad uno specialista per imparare a gestire la rabbia.

Quanto è accaduto durante la notte degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock è già storia nota, ma le conseguenze del sonoro schiaffo che ha sconvolto la platea di Hollywood, e non solo, si sono manifestate in questi mesi, durante i quali l'attore ha dato prova non solo di essersi pentito, ma anche di voler prendere rimediare al danno partendo da se stesso.

Will Smith fa terapia per gestire la rabbia

Smith aveva detto già in una prima fase di scuse pubbliche, che si sarebbe preso cura di sé "per assicurarmi di non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione". Un intento lodevole che, a quanto pare, avrebbe dato i suoi frutti nell'immediato. Secondo quanto riportato da una fonte alla testata Entertainment Tonight, l'attore sarebbe "andato in terapia dopo l’incidente agli Oscar", un momento quanto mai propizio per guardare dentro se stesso con l'aiuto di uno specialista che, infatti, si occupa proprio di gestire e controllare la rabbia.

Il viaggio in India

Intanto il vincitore del premio Oscar si è concesso anche un viaggio in India, come aveva riferito una fonte a People "per un viaggio al tempio Iskcon di Kharghar, fra spiritualità, yoga e meditazione". Quello di Will Smith pare davvero sia il percorso verso una rinascita che, forse, gli permetterà da qui a dieci anni di poter rimettere piede anche all'Academy da dove si è dimesso e da cui è stato bandito per un decennio, proprio a seguito del gesto violento e irruente che lo ha visto protagonista in quella che doveva essere una serata di festa e celebrazione del cinema. Dopo l'accaduto, però, Chris Rock non ha voluto sporgere denuncia e ha sempre preferito non commentare apertamente quanto è successo, ma ha avuto modo di scusarsi con Jada Pinkett per la battuta sul suo conto, dichiarando di non essere a conoscenza della sua patologia.