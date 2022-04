Denzel Washington su Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock: “È stato il diavolo, ho pregato con lui” Denzel Washington ha rotto il silenzio sul controverso episodio dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar.

A cura di Daniela Seclì

Denzel Washington ha partecipato a un incontro con il pastore T.D. Jakes per parlare del suo rapporto con la fede. Nel corso della chiacchierata, tuttavia, l'attore ha commentato anche lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock e le parole che lui ha rivolto al Premio Oscar dopo l'accaduto.

Denzel Washington e lo zampino del diavolo tra Will Smith e Chris Rock

Quella sera, poco dopo lo schiaffo dato a Chris Rock, Will Smith ha vinto l'Oscar come Miglior Attore Protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard. Durante il suo discorso, ha fatto sapere che Denzel Washington gli aveva detto: "Stai attento nel momento più alto, è lì che il diavolo verrà a prenderti". Washington è tornato sull'argomento:

"Secondo un detto, quando il diavolo ti ignora, allora sai che stai facendo qualcosa di sbagliato. Lo sai, il diavolo pensa: "Oh, no, lasciatelo in pace, lui è il mio preferito. Non lo disturbate". Al contrario, quando il diavolo viene da te, forse è perché stai cercando di fare qualcosa di buono. Per qualche ragione, il diavolo quella notte si è impadronito di quella circostanza".

Denzel Washington e Will Smith hanno pregato insieme

Denzel Washington, infine, ha spiegato di non sentirsi nella posizione di poter giudicare quanto è successo: "Chi siamo noi per condannarlo? Non conosco tutti i dettagli e i retroscena della situazione, so solo che l'unica soluzione è la preghiera". E così, quella sera sostiene di avere pregato insieme a Will Smith e il produttore Tyler Perry. Intanto, Will Smith si è dimesso dall'Academy e si è detto profondamente pentito del suo gesto:

