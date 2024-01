“Bianca Censori ha libero arbitrio?”: Kanye West si infuria e strappa il telefono alla giornalista Kanye West si è infuriato con una giornalista di TMZ quando quest’ultima gli ha chiesto se “Bianca Censori avesse libero arbitrio”. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il rapper ha sbottato: le ha sfilato il cellulare, poi l’ha accusata di ‘essere pazza’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una video reporter del tabloid americano TMZ si è resa protagonista di un acceso diverbio con Kanye West. Il rapper e produttore discografico stava passeggiando vestito di nero e con il volto coperto da una maschera quando è stato fermato dalla giornalista che gli ha chiesto se la moglie Bianca Censori ‘godesse di libero arbitrio'. Kanye West si è infuriato e dopo averle sfilato il cellulare da mano, le ha parlato con toni accesi.

Il video di Kanye West con la giornalista di TMZ

"La gente vuole sapere se Bianca (Censori, ndr) ha libero arbitrio": con queste parole la giornalista e video reporter di TMZ ha scatenato l'ira di Kanye West. Il rapper ha sfilato il cellulare da mano alla donna in questione urlandole: "Non ti lascerò finire". "Alcune persone dicono che tu hai il controllo di lei" ha continuato la giornalista. "Sei pazza? Pensi che, poiché sei una donna bianca, puoi avvicinarti a me in questo modo e chiedermi stron*ate del genere, su mia moglie, se ha liberto arbitrio? Sei pazza?" ha replicato il rapper, stando alle parole riportate dal NYPost. West si è trattenuto a parlare con la donna invitandola a chiedergli dei suoi figli – nati dalla storia con Kim Kardashian – e accusandola di ‘far parte del sistema': "Non mi chiedevi niente quando non potevo vedere i miei figli e ora ho solo visite e non ho diritti su dove vanno a scuola? Hai domande per questo o fai parte del sistema?". Ha ritenuto che la domanda a lui posta fosse "irrispettosa e stupida". "Ho solo bisogno del mio telefono" ha replicato la giornalista. L'incontro si è concluso con le parole del rapper che ha invitato la donna a lavorare per lui: "Ti pagherò il doppio, vuoi lavorare per me?".

Kanye West avrebbe vietato a Bianca Censori di usare i social

Una persona vicina alla coppia ha raccontato due giorni fa al Daily Mail che Kanye West ‘ha vietato a sua moglie Bianca Censori di usare i social per proteggerla dai commenti negativi‘. L'assenza da Instagram della designer ha così preoccupato i fan che temono che il marito stia tentando di ‘isolarla' e ‘manipolarla'. Le uscite pubbliche semi nuda e i commenti del rapper che ha reso pubblica in diverse occasioni la moglie in abbigliamento intimo con frasi del tipo ‘per il 2024 no pantaloni', hanno lanciato l'allarme tra gli amici. "Lei non ha più una mente propria, è intrappolata. Obbedisce, non può parlare, deve indossare ciò che lui vuole" ha rivelato l'insider al tabloid.