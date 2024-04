Belen Rodriguez racconta i suoi ultimi due giorni: “A letto per 48 ore, sono stata molto male”

Belen Rodriguez torna sui social e con alcune Instagram stories svela il motivo della sua breve assenza. La showgirl argentina ha raccontato di essere stata molto male a causa di un'intossicazione alimentare: "Più male di come sono stata non si può", le parole in un video nel quale si mostra senza filtri o make up.

Belen Rodriguez ieri mattina ha rotto il silenzio social raccontando di essere stata vittima di un'intossicazione alimentare per la quale è stata molto male. "Vi faccio questa stories con questa bellissima faccia, struccatissima, oggi dicono che va di moda il ‘real', il crudo. Più crudo di così è impossibile": così comincia il lungo video messaggio social nel quale si mostra senza trucco. Ha poi continuato raccontando di essere stata colpita da una forte intossicazione alimentare che l'ha costretta ad annullare i suoi impegni:

Sono stata per un giorno intero al letto, mi è venuta un'intossicazione alimentare. Non vi racconto il resto, non è elegante e non è da me. Ho dormito 48 ore di fila, ma sono stata così male, che più male di così non si può. Ero gasata per raccontarvi dei prodotti, non sono potuta andare alla cena di Ignazio (Moser, ndr). Ora mi farò una doccia e mi metterò del make per salvarmi la faccia.