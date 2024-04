Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della terza puntata

video suggerito

Questa sera, sabato 6 aprile, su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2024 in diretta su Canale 5 e in streaming su Witty. Chi è uscito nella terza puntata di Amici 2024? Stando alle anticipazioni, stasera ci sarà un solo eliminato ma non conosciamo il nome del concorrente che ha lasciato la scuola. Al ballottaggio finale sono arrivate Sofia e Lucia. Il talent condotto da Maria De Filippi è giunto ormai alla fase finale nella quale le tre squadre, composte dai 5 ballerini e dai 5 cantanti ammessi al serale, si sfidano cercando di arrivare alla vittoria. A giudicare le sfide i tre giudici: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ospiti Barbara Foria e Tananai. L'appuntamento è alle ore 21:20 in diretta su Canale 5.

