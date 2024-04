video suggerito

Ascolti tv sabato 6 aprile: chi ha vinto tra il Serale di Amici 23 e I migliori Anni Gli ascolti tv della prima serata di ieri, sabato 6 aprile 2024: a vincere il Serale di Amici 23, in onda su Canale 5, che ha conquistato 3.781.000 spettatori con uno share del 25%. La prima puntata de I migliori anni trasmessa su Rai1 è stata invece vista da 3.077.000 spettatori pari al 20.2%. Tutti i dati Auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella prima serata di ieri, sabato 6 aprile 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film cult e programmi di approfondimento. Su Rai 1 è stato trasmesso lo show I migliori Anni con Carlo Conti. Su Canale5 è andato in onda il terzo appuntamento con il Serale di Amici 23, che si è concluso con l'eliminazione della ballerina Lucia. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra I migliori Anni su Rai 1 e Amici 23 su Canale 5

Nella serata di sabato 6 aprile, Rai1 ha trasmesso la prima puntata de I migliori Anni. Il programma, condotto da Carlo Conti, racconta il meglio dei decenni passati, con una grande attenzione ai personaggi e agli show che hanno contribuito a formare la storia della Rai. La puntata è stata vista da 3.077.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Su Canale 5 invece è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 23, condotta da Maria De Filippi, con Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè in giuria. A dover lasciare il programma è stata la ballerina Lucia, che ha perso al ballottaggio finale contro Sofia. "Sono fiera di aver fatto parte del programma", ha detto la ballerina ancora in lacrime dopo l'eliminazione. La puntata ha conquistato 3.781.000 spettatori con uno share del 25%, attestandosi come il più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 è andata in onda la serie FBI, che ha totalizzato 890.000 spettatori con uno share del 5%. Su Rai 3 spazio a Todo Mondo, che ha conquistato 251.000 spettatori (1.5 % di share), mentre su Rete 4 è stata trasmessa la serie Don Camillo (959.000 spettatori con il 5.6 % di share). Italia 1 ha scelto un film per la prima serata di sabato 6 aprile: Kung fu Panda 3, che è stato visto da 855.000 spettatori pari al 4.7% di share.