Cosa sta succedendo a Holden nel Serale di Amici 2024 e perché non convince il pubblico Holden, uno dei candidati alla vittoria finale del Serale di Amici 2024, non ha ancora mostrato i suoi progressi sul palco di Amici durante le prime due puntate.

A cura di Vincenzo Nasto

Holden, Serale Amici 2024

A pochi giorni dalla seconda puntata del Serale di Amici 2024, che ha visto trionfare Sarah Toscano come miglior performer della serata con la cover di Abcdefu di Gayle, c'è invece qualcuno ancora in stallo, al punto da rinchiudersi in una prestazione tecnica, ma soprattutto da nascondersi dietro un microfono. Stiamo parlando di Holden, uno dei giovani più talentuosi dell'edizione 2024 del Serale di Amici, che arrivava alla fase finale del programma da favorito, ma senza aver creato un solco tra sé e gli altri concorrenti. Un cammino altalenante, segnato dalle discussioni con l'insegnante Rudy Zerbi, ma anche dai numeri, quelli sì ottimi, dei suoi inediti pubblicati all'interno del talent di Canale 5.

Sì, perché se analizzassimo solo i numeri, Holden è stato l'unico artista della nuova edizione del programma a mantenere costante nel tempo gli ascolti dei propri brani. Dal primo successo con Dimmi che non è un addio a Nuvola, escludendo il terzo giro di inediti in cui Holden ha osato con Solo Stanotte, i brani hanno superato i 10 milioni di stream su Spotify. Anzi, Holden è anche diventato il primo artista di quest'edizione a collezionare due certificazioni dorate per i propri brani. Un aspetto sottolineato durante la fase del Pomeridiano del programma, ma che negli ultimi giorni ha aumentato le discussioni attorno alla presenza scenica del cantante.

Tra le prime persone a intravedere lacune nelle performance del cantante romano, è stata l'insegnante Lorella Cuccarini, che nell'ultima settimana ha forzato il giovane autore con un guanto di sfida, in cui avrebbe dovuto dare spazio alla performance sul palco, accompagnato da Francesca Tosca, ballerina professionista della trasmissione. Contro di lui, un autore che invece detiene il record per il numero maggior di stream di un inedito pubblicato durante quest'edizione, Rossofuoco, ma anche uno dei migliori performer live: stiamo parlando di Mida.

Far scontrare due contendenti alla vittoria finale, su un terreno così scoperto per Holden e fertile per Mida, poteva sembrare una strategia riuscita per Cuccarini, che invece si è dovuta arrendere alla vittoria dell'autore romano sulle note di Fai Rumore di Diodato. Quella che è sembrata la prestazione meno convincente della serata ha comunque permesso a Holden di tenere saldo e sotto controllo il suo percorso ad Amici, che però non ha ancora avuto il suo momento d'affermazione completa. Saranno sicuramente le aspettative più alte, legate al suo percorso precedente e alla presa con il pubblico, ma Holden appare ancora spaesato, alla ricerca di una propria chiave.

Sarà necessario trovare un suo linguaggio sul palco, un codice con cui relazionarsi con il pubblico in sala, ma soprattutto quello a casa, che potrebbe non accontentarsi di un timbro riconoscibile. Questo aspetto, che gli ha permesso di convincere i giudici – soprattutto Cristiano Malgioglio – potrebbe con il tempo diluirsi, soprattutto se le altre voci presenti, continuano a prendersi la scena, scambiandosi in vetta ogni settimana. Basta vedere ciò che è accaduto a Mida e Martina nella prima puntata del Serale, o più recentemente la sorpresa di Sarah Toscano con Abcdefu: c'è qualcosa in comune tra le due serate e sono le prove di Martina. Salgono le sue quotazioni e potrebbe non bastare a Holden la sufficienza delle scorse settimane.