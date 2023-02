Morte Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente in Campidoglio per l’ultimo addio

Oggi la camera ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, morto venerdì 24 febbraio a Roma. Resterà aperta sabato 25 e domenica 26 dalle ore 10:30 alle 18:00. Il feretro del giornalista è già arrivato nella Sala della Protomoteca. Sono attesi i familiari, la moglie Maria De Filippi, i figli Camilla, Saverio e Gabriele e tanti amici e figure istituzionali. I funerali solenni si terranno lunedì 27 febbraio 2023 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo e saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 1. Il noto giornalista e conduttore televisivo si è spento nella clinica Paideia dove era ricoverato da circa un mese in seguito a delle complicanze dovute a un intervento di routine.

