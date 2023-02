Marta Flavi su Maurizio Costanzo: “È stato un uomo importante per me, ma non andrò al suo funerale” Marta Flavi al Corriere ha parlato del matrimonio con Maurizio Costanzo, confessando che la notizia della sua morte l’ha sconvolta: “Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto, non andrò però al funerale”.

A cura di Gaia Martino

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, morto a 84 anni a Roma, ieri. Si sposarono nel 1989 ma il loro matrimonio non durò a lungo, solo un anno dopo il fatidico sì – che arrivò dopo tre ani di fidanzamento – decisero di separarsi. "Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita", le parole della conduttrice di Agenzia matrimoniale a Il Corriere.

Le parole di Marta Flavi

"Sono sconvolta dalla notizia, mi dispiace tanto": Marta Flavi al Corriere ha parlato della morte di Maurizio Costanzo, suo ex marito. "È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella". Il loro matrimonio non finì bene, "ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto". Costanzo le insegnò "ad ascoltare". "Ho sposato Maurizio quando era la Televisione. Un giorno a Milano, a cena, mi presentò tutti insieme: Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Corrado con la moglie. Stavo per svenire" ha continuato la conduttrice televisiva, che ha raccontato di essere cresciuta con il suo talk show.

"Mi conquistò con la sua parola"

Marta Flavi ha raccontato come fu conquistata da Maurizio Costanzo che oltre ad essere spiritoso, "lui ti conquistava parlando".

Lui mi parlava spesso dei suoi matrimoni precedenti e aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: "Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia (la sua seconda moglie, ndr) e poi ti sposo". È stato di parola. Dopo tre anni mi sposò

Il famoso volto televisivo era "intelligente e divertente, chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle.Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più", le parole della sua ex terza moglie. Si separarono perché "la sua vita era il lavoro".

Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi.

Con Maria De Filippi non ha mai avuto rapporti, ha aggiunto, prima di confessare che non presenzierà al funerale: "Non andrò al funerale, sarebbe poco elegante".