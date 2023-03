Marta Flavi: “10 anni fa Costanzo volle rivedermi, Maria De Filippi? Mi immedesimo nel suo dolore” Marta Flavi è tornata a parlare del suo rapporto con Maurizio Costanzo, con cui è stata sposata per poco più di un anno e mezzo. A suo dire, dieci anni fa, il giornalista avrebbe chiesto di rivederla e si sarebbero incontrati al Teatro Parioli: “M’infilai una parrucca nera in testa, volevo passare inosservata”.

A cura di Daniela Seclì

Marta Flavi è tornata a parlare del suo rapporto con Maurizio Costanzo, in un'intervista rilasciata a Nuovo. La conduttrice televisiva ed ex concorrente di Ballando con le stelle è stata sposata con il giornalista. Il matrimonio, celebrato a giugno del 1989 è terminato a dicembre del 1990. Di Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio, ha detto: "L’ho amato in modo profondo e, dopo il divorzio e le polemiche, dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi e cioè la discrezione".

L'incontro tra Maurizio Costanzo e Marta Flavi sarebbe avvenuto dieci anni fa

Secondo quanto sostiene Marta Flavi, Maurizio Costanzo avrebbe trovato un modo per mettersi in contatto con lei: "Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi". Così, lei si recò al teatro Parioli e per evitare che l'incontro diventasse di dominio pubblico, indossò una parrucca per non farsi riconoscere: "Per incontrarlo al teatro Parioli, dove registrava il "Maurizio Costanzo show”, m’infilai una parrucca nera in testa: volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò ‘madame'".

Le parole di Marta Flavi per Maria De Filippi

Ma cosa si dissero durante quell'incontro? Marta Flavi ha spiegato che Maurizio Costanzo avrebbe colto l'occasione per dirle che non serbava rancore nei suoi confronti: "Precisò che non mi odiava, ma era amareggiato per una mia dichiarazione". Da allora, il loro rapporto sarebbe tornato sereno e, secondo quanto sostiene la conduttrice, avrebbe continuato a sentire Costanzo al telefono: "Lui e io ci sentivamo ancora per telefono, con tanto piacere reciproco". Poi, ha speso belle parole per Maria De Filippi: "Mi immedesimo nel suo dolore, è stata il suo grande amore e la donna più giusta per lui".