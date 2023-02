Aperta la camera ardente di Maurizio Costanzo, presenti Roberto Gualtieri e Francesco Rocca Un commosso silenzio ha accolto la bara di Maurizio Costanzo stamattina in Campidoglio. Ad attenderla c’era il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A cura di Alessia Rabbai

Il sindaco Roberto Gualtieri accoglie il feretro di Maurizio Costanzo

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto il feretro di Maurizio Costanzo in Campidoglio. La bara del giornalista è arrivata intorno alle 10 di stamattina per la camera ardente allestita e aperta nella Sala della Protomoteca. Il carro funebre è entrato nella piazza avvolto dal silenzio, poi la bara a spalla è stata portata all'interno per la visita, a seguirla il primo cittadino con la fascia tricolore. All'arrivo della salma oltre ai famigliari e agli amici più stretti c'erano anche diversi giornalisti.

La camera ardente è aperta oggi e domani dalle ore 10.30 alle 18. Sabato e domenica si attendono centinaia di persone, tra vip, personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, del teatro, giornalisti e politici e tanti fan, per dargli l'ultimo saluto. Oltre a Gualtieri presenti altri componenti della Giunta capitolina, come Alessandro Onorato, assessore al Turismo Grandi Eventi e Sport. Presenti in sala le rappresentanze di polizia, carabinieri e vigili urbani.

Presente anche il neopresidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

"È stato un gigante della televisione e della cultura, ma era anche uno di famiglia. Ricordo le serate con mia nonna che diceva C'è Maurizio", ha dichiarato il nuovo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca giunto, insieme alle altre figure istituzionali questa mattina in Campidoglio per la camera ardente di Maurizio Costanzo. "Lo ricordo fin dai tempi di Bontà loro, ero giovane e già era un appuntamento fisso".

La camera ardente di Maurizio Costanzo

Vip e politici alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Alla camera ardente di Maurizio Costanzo si sono già presentati sabato mattina diversi personaggi del mondo dello della politica e dello spettacolo. "Maurizio ha cercato di insegnare a milioni di persone che bisogna cercare di scoprire cosa c'è dietro l'angolo – ha commentato ai giornalisti l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli – A non dimenticare che la vita riserva delle sorprese, novità, dolori e merita di essere vissuta. Lui lo ha insegnato agli italiani con un modo curioso, spiritoso e sobrio". Presente anche l'ex sindaca Virginia Raggi: "Costanzo è arrivato purtroppo alla fine del mio mandato, mi ha supportato tanto e insieme abbiamo provato a tirare fuori delle idee interessanti. Questo è stato un modo ulteriore per provare a dare alla città".

Tra i personaggi dello spettacolo la conduttrice, attrice e opinionista tv Mara Venier, a Costanzo profondamente legata da anni di amicizia, rapporto professionale e stima, che si è commossa. Entrata in sala si è avvicinata alla bara in lacrime e ha poi lasciato la Sala della Protomoteca. Accanto a Mara Pierluigi Diaco anche lui in lacrime, volto noto della televisione conduttore BellaMà anche lui in lacrime e accompagnato dal marito Alessio Orsingher.