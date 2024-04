video suggerito

Voragine a Tor De' Schiavi, dopo tre anni iniziano i lavori di messa in sicurezza: dureranno 3 mesi Si era aperta in via Tor De' Schiavi nel gennaio 2021. A distanza di più di tre anni al via i lavori per la messa in sicurezza della voragine all'interno di Ater. Oggi il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri.

A cura di Beatrice Tominic

Il sindaco Roberto Gualtieri durante il sopralluogo a sinistra, la voragine a destra, nel gennaio 2021, appena aperta.

Una voragine aperta nel gennaio 2021 ed abbandonata a se stessa. Si trova a Tor De' Schiavi dove oggi, giovedì 4 aprile 2024, si è recato il sindaco Roberto Gualtieri per un sopralluogo all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza della zona. Con lui anche l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il Presidente del Municipio Mauro Caliste e i tecnici dei Dipartimenti Lavori pubblici (Csimu), Urbanistica (Pau) e Protezione civile. Al via il cantiere per sistemare la voragine: ha un costo di 300mila euro dal bilancio capitolino e, trovandosi in un’area di accesso Ater, non influisce sulla viabilità. Secondo le previsioni, le operazioni di messa in sicurezza durano circa 3 mesi.

La voragine nel V Municipio: "Si è aperta nel 2021"

"Questa voragine si è aperta più di tre anni fa, c’è stata una lunga discussione per stabilire chi doveva intervenire, perché ci troviamo in un complesso Ater e non spetta a Roma Capitale fare i lavori nell’area – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – Ma alla fine, pur non avendo competenza diretta, abbiamo deciso lo stesso di intervenire".

La voragine che si è aperta a Roma in via Tor De' Schiavi nel gennaio 2021.

La voragine si è aperta nel gennaio del 2021, all'interno di un comprensorio Ater a causa delle radici degli alberi che hanno danneggiato la fogna in mattoni. Dopo le prime perdite idriche, è arrivato il crollo. Per non interrompere il servizio, Acea ha ricostruito il sistema fognario "creando un bypass", spiegano dal Campidoglio. Poi è intervenuto il Csimu, con un rilievo laser scanner (georeferenziato) che ha permesso di conoscere in maniera dettagliata le cavità presenti vicino alla voragine di via Tor De' Schiavi.

L'inizio dei lavori a Tor De' Schiavi

"Interventi come questo che abbiamo appena avviato a Tor de’ Schiavi richiedono particolare attenzione e un preciso lavoro scientifico per l’elaborazione della mappatura e del progetto finale. È stato fatto uno studio accurato – ha continuato Gualtieri – I lavori finiranno fra tre mesi e la voragine verrà ricoperta". La messa in sicurezza della voragine consiste nel confinamento delle cavità circostanti e nel riempimento delle gallerie e della voragine. Dopo queste prime operazioni è previsto il ripristino della tubatura idrica e il rifacimento del manto stradale nelle aree interessate dal cantiere.

Il sindaco Roberto Gualtieri durante il sopralluogo a Tor De' Schiavi.

Gli ha fatto eco l'assessora Segnalini: "L’avvio dei lavori ha seguito un iter particolare. Dal Campidoglio abbiamo deciso di intervenire per non creare ulteriori disagi ai residenti e mettere in sicurezza l’area. Non era più pensabile di lasciare così la situazione – ha spiegato – Ora vogliamo proseguire spediti. Purtroppo non è l'unico caso a Roma. E neanche nel V Municipio".

Voragini e cavità sotterranee: l'impegno della capitale

Ogni anno, come ha spiegato l'assessora Segnalini, il comune investe "una spesa annuale di circa 2 milioni per il pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso alle criticità idrauliche, oltre ad un Accordo Quadro dedicato alle indagini geologiche di circa 350mila euro". Per migliorare il censimento e lo studio delle cavità sotterranee, è stato costituito un gruppo di lavoro specifico a cui partecipano "varie strutture capitoline, tra cui i Dipartimenti Csimu, il Pau e Protezione Civile".