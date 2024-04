video suggerito

Svolta social per Gualtieri: il sindaco a spasso per cantieri su Tik Tok fa il boom di visualizzazioni I cittadini sembrano apprezzare la rinnovata presenza del sindaco Roberto Gualtieri sui social network, con video in cui esplora e racconta i cantieri aperti in città per il Giubileo e gli investimenti del PNRR. In due mesi 9 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e in tre 10 milioni su Instagram per i video del primo cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco Roberto Gualtieri è sempre più spesso a spasso per Roma seguito da uno smartphone. In giro per cantieri, indicando ruspe e sampietrini, raccontando aneddoti e il futuro di aree che per ora sono solo scavi, illustrando render e progetti. Difficile non accorgersi che è partita ormai da qualche mese una fase 2 di comunicazione per il Campidoglio.

Dopo mesi in cui una delle principali critiche all'amministrazione era quella di avere difficoltà a comunicare con i cittadini, e al sindaco di apparire troppo freddo e distante, ecco arrivato il momento anche per Gualtieri di calzare scarpe da ginnastica e caschetto anti infortunistica, per condurre i romani nella città che cambia grazie a una rinnovata presenza sui social network.

Il nuovo approccio del Campidoglio, secondo quanto ci ha spiegatochi sta lavorando alla strategia comunicativa del sindaco, corrisponde non tanto a un'innovazione degli strumenti e dei mezzi prediletti, quanto a un cambio di fase politica. "Dopo due anni passati a rimettere in moto la macchina amministrativa e a preoccuparci di mettere a terra i soldi del PNRR e i progetti del Giubileo, finalmente possiamo mostrare ai romani che Roma sta cambiando non a chiacchiere ma per davvero". Cosa c'era da far vedere prima oltre promesse e riunioni tecniche infinite? Ora c'è qualcosa da mostrare, ragionano a Palazzo Senatorio.

Leggi anche Alla maratona di Roma gli atleti fanno pipì accanto al Colosseo: la protesta della direttrice Russo

"Il sindaco non ama vendere fumo, è una persona seria, così invece di finte inaugurazioni o fantomatiche pose della prima pietra, ha preferito avere qualcosa da far vedere ai cittadini di concreto prima di rivolgersi direttamente a loro". E così Gualtieri è diventato una presenza costante, quasi quotidiana con i suoi video su Instagram e Tik Tok. E i numeri sembrano mostrare, soprattutto nelle ultime settimane, una crescita di Gualtieri sui social.

Il video che mostra Gualtieri sul cantiere della voragine apertasi al Quadraro ha superato il milione di visualizzazioni. E il primo cittadino non accetta registi: sarebbe lui stesso a scegliere cosa dire e come dirlo, mettendosi sicuramente alla prova con un linguaggio e un mezzo lontano dalla normale conferenza stampa, ma diventato bagaglio essenziale di un politico, in particolare di chi si trova a fare l'amministratore locale.

Negli ultimi tre mesi i video su Instagram hanno sfiorato le 10 milioni di visualizzazioni, e solo negli ultimi due mesi sono state 9 milioni le visualizzazioni su Tik Tok. Numeri che rendono decisamene soddisfatto lo staff della comunicazione, che sembra aver superato una fase non proprio semplice in cui il Gualtieri sembrava decisamente in difficoltà a parlare con la città. A far ben sperare non sono soltanto i numeri, ma soprattutto il cosiddetto sentiment, ovvero l'analisi delle reazioni del pubblico: "Gli utenti sembrano apprezzare soprattutto lo stile del sindaco, che spiega in maniera chiara quello che l'amministrazione sta facendo, e la sorpresa è anche la reazione positiva dei giovani e dei giovanissimi".