Classifica dei sindaci, Gualtieri resta in fondo (89°) ma il Pd puntualizza: ha guadagnato il 2% Secondo il Governance poll del Sole 24 ore il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è all'89esimo posto sui 97 comuni capoluogo di provincia presi in esame. Ma guadagna 2 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

A cura di Enrico Tata

Il Governance Poll 2025, la classifica dei sindaci stilata dal Sole 24 ore in collaborazione con Noto Sondaggi, non sorride al primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri. Il sindaco, infatti, è all'89esimo posto sui 97 comuni capoluogo di provincia presi in esame. Ma, come ha puntualizzato il gruppo Pd in Campidoglio, è vero anche che rispetto allo scorso anno ha visto crescere il consenso di due punti percentuale. Secondo il Sole, Gualtieri si attesta al 47 per cento dei consensi, meno 13 per cento rispetto al giorno dell'elezione. Al ballottaggio del 2022 aveva infatti conquistato il 60 per cento delle preferenze, battendo nettamente il suo avversario Enrico Michetti, candidato del centrodestra. Come fanno notare i consiglieri dem, il sondaggio è stato realizzato con un campione di 600 intervistati per tutte le città. Certamente rappresentativo, ma con qualche limite.

Governance poll, Lega e Pd litigano sul risultato di Gualtieri

I dati pubblicati oggi, fa notare il Pd, "dicono che il gradimento del sindaco Gualtieri cresce di due punti invertendo il trend rispetto allo scorso anno". È una risposta a una nota diffusa dai consiglieri della Lega, che parlava di "dati devastanti" per il primo cittadino. "Certifica ciò che i romani vivono ogni giorno: una città governata male, lontana dai bisogni reali delle persone, dove i servizi peggiorano e le periferie vengono abbandonate. Dati che smentiscono la propaganda quotidiana fatta di video, annunci e tagli di nastri per opere che non sono sue", le parole del capogruppo leghista, Fabrizio Santori.

Secondo i democratici, "l'unica cosa che certifica il Governance Poll del Sole 24 ore è che il consigliere Santori non sa leggere le rilevazioni". Purtroppo Santori – ha dichiarato la capogruppo Pd Valeria Baglio – "legge questi numeri con i paraocchi per farne una gazzarra come suo solito – aggiunge – ma evidentemente non si è accorto che i romani e le romane stanno riconoscendo lo sforzo di questa amministrazione e iniziano a percepire i risultati del lavoro di trasformazione che il sindaco Gualtieri ha messo in campo".

Classifica dei governatori, a Rocca va pure peggio: è ultimo

Del resto se il sindaco di Roma non può gioire, al governatore del Lazio, Francesco Rocca, centrodestra, è andata anche peggio. Ultimo, con il 44 per cento dei consensi nella classifica delle Regioni. Numeri che, secondo le opposizioni, testimoniano un fallimento della giunta a due anni e mezzo dall'elezione: "I numeri del tracollo nel consenso sono lì a testimoniarlo. Le opposizioni continueranno a battersi in ogni sede istituzionale. Il Lazio merita di meglio", scrivono in una nota le opposizioni.