Temptation Island visto da uno psicologo: “Alfred è emotivamente immaturo, ignora il dolore di Anna per il suo piacere” Il bacio tra Sofia Costantini e Alfred Ekhator è stato uno dei momenti salienti dell’ultima puntata di Temptation Island e la reazione sofferente di Anna Acciardi ha avuto un forte impatto sul pubblico. Lo psicologo Elpidio Cecere ha analizzato le coppie del reality, nel tentativo di comprendere il perché dei loro comportamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

La puntata di Temptation Island andata in onda il 1 ottobre è stata ricca di colpi di scena. Su tutti, il bacio tra la single Sofia Costantini e Alfred Ekhator, che ha scatenato una forte reazione da parte della fidanzata Anna Acciardi. Urla, lacrime e una mano sul cuore come a suggerire di sentirsi poco bene: la sofferenza della ragazza è arrivata dura e cruda ai telespettatori e sui social gli hashtag "Temptationisland" e "ForzaAnna" sono stati in cima ai top trend per diverse ore. Una domanda sorge spontanea: come mai il ragazzo ha deciso di agire in quel modo, abbandonandosi mente e corpo alla conoscenza della tentatrice, pur sapendo di essere visto dalla sua partner?. Intervistato da Fanpage.it, lo psicologo e psicoterapeuta Elpidio Cecere ha svolto un'analisi dettagliata sulle coppie del reality, nel tentativo di restituire una chiave per comprendere il perché dei loro comportamenti.

Perché Alfred ha baciato Sofia secondo lo psicologo

Il rapporto tra Alfred e Sofia è andato evolvendosi fin dalla prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia e negli scorsi appuntamenti i due si erano avvicinati al punto da suscitare anche una reazione di lui, soprattutto dal punto di vista fisico. Secondo lo psicologo Elpidio Cecere, il ragazzo è evidentemente alla ricerca di "nuove possibilità": "Le effusioni a cui si lascia andare dimostrano la sua immaturità emotiva perché, se provasse realmente dei sentimenti per Anna, non la esporrebbe a un simile dolore. Non so dire se si tratti di mancanza di empatia, ma mi sembra abbastanza chiaro che il suo comportamento abbia qualcosa di sbagliato". Secondo Cecere, Alfred si sarebbe lasciato andare al bacio perché spinto dalla voglia di impressionare Sofia:

Elpidio Cecere, psicologo e direttore del TCE – Therapy Center

La cosa interessante è che anche Sofia si arrabbia con Alfred, è stanca della sua indecisione. Lui, però, è abile a fare allusioni velate, senza mai sbilanciarsi. È bravo a illudere le persone e questo non è un bene. La tentatrice, a un certo punto, si distacca da lui facendogli sentire un allontanamento momentaneo, usando espressioni già tipiche di una vera e propria relazione: "Non mi stai dando importanza, io sono il tuo gioco", gli dice. A quel punto Alfred, per dimostrare alla ragazza di non essere un approfittatore, le dà un bacio per dimostrarle il suo interesse.

Il bacio tra Alfred e Sofia a Temptation Island

Lo psicologo, poi, ha cercato di spiegare perché Alfred abbia agito non curandosi del dolore che, probabilmente, sapeva di poter provocare ad Anna: "In realtà, come succede nella maggior parte dei tradimenti, lui non riesce a sintonizzarsi con quella sofferenza, ha dimenticato completamente di essere fidanzato e di aver quindi implicitamente accettato di sottostare ad alcune regole di coppia, come la fedeltà. Alfred rappresenta la leggerezza con la quale ognuno di noi, dedicandosi completamente al proprio piacere, dimentica l’altro".

Titty getta il suo anello nel fuoco, l'analisi di Elpidio Cecere

Altro momento saliente della puntata è stato quello in cui Titty Scialò, fidanzata di Antonio Maietta, ha gettato nel fuoco del falò l'anello di fidanzamento con cui le aveva chiesto di sposarla. Il motivo è il suo avvicinamento alla single Sara Villa, detta Saretta. Anche in questo caso, secondo lo psicologo, Antonio è colpevole di essere incapace di gestire in modo maturo le sue emozioni: "Come succede a molti pazienti, si sente piegato dal dubbio per cui, scegliendo una relazione, si starebbe precludendo la possibilità di avere qualcosa in più". Un atteggiamento comune, secondo Cecere, ma non per questo corretto: "In questo modo si genera dolore nel partner perché, non trovando il coraggio di lasciarlo andare, lo si vuole tenere a sé anche nell'infelicità".

Lo psicoterapeuta vede nel comportamento di Titty un tentativo disperato di volersi separare dalla sua sofferenza. In effetti, il gesto di gettare via cose vecchie può influire positivamente sulla psiche ma, secondo Cecere, nel caso della napoletana non è stato così:

È sicuramente un gesto forte ma lo fa con rabbia, tristezza e delusione. Avrebbe dovuto farlo con calma, invece. Farlo così velocemente sarà stato liberatorio per lei in quel momento, ma non può disfarsi della sofferenza in pochi secondi. Occorre un processo graduale, altrimenti l'exploit emotivo può rivelarsi un fuoco di paglia, che può portarla a tornare allo schema preesistente.

"Valerio è aggressivo perché si sente impotente"

La puntata si era aperta con il falò di confronto tra Diandra Pecchioli e Valerio Palma. Prima di arrivare al confronto finale, Valerio si era avvicinato alla tentatrice Julia, sbilanciandosi nei suoi confronti con frasi come: "Rivedo in te la felicità che provavo all'inizio della mia relazione". Secondo lo psicologo, pronunciando queste parole Valerio sta ingannando sé stesso: "Lui rivede in Julia una confidente con cui ritrovare emozioni che, evidentemente, non sa coltivare nella sua storia. Lui e Diandra sono incapaci di gestire insieme la vita di coppia e i relativi impegni: si tratta di un caso comune nelle relazioni in cui non si riesce ad ascoltare le difficoltà reciproche e il fatto di intraprendere un'altra conoscenza, anche quando questa non sfocia nel tradimento, fa emergere queste problematiche".

Diandra e Valerio durante il falò di confronto

Nei confronti di Diandra, al momento del falò, Valerio sembra avere un atteggiamento inquisitorio, quasi aggressivo. Questo, dice Cecere, dimostrerebbe il fatto di non avere un carattere forte: "Quando in una relazione la donna si mostra molto decisa, l'uomo per gestire il suo senso di impotenza si comporta nel modo in cui ha fatto Valerio. Ciò che più lo infastidisce non è tanto il rischio di tradimento da parte dei lei, ma la loro incompatibilità, il pensiero della partner che non ritiene idoneo".

I problemi di coppia tra Millie e Michele

Ultima coppia mostrata nella puntata del 1 ottobre è quella formata da Millie Moi e Michele Varriale. Lo psicologo ritiene che la ragazza stia cercando di creare di proposito una situazione di tensione per la sua coppia: "Anziché affrontare i problemi con Michele, preferisce dare il via a comportamenti che portino alla rottura". Non si tratta di un atteggiamento così inusuale, spiega Cecere: "A volte è più facile farsi lasciare che avere il coraggio di mettere il punto finale a una storia che non regge". E sulla reazione rabbiosa di Michele alle immagini della fidanzata: "Vive un evidente conflitto interiore che si traduce nella domanda ‘Restare o andarsene?'. Lui è un uomo adulto, ma si comporta come un bambino. Per non sfociare in simili atti si dovrebbe evitare di stare con qualcuno che non ha un progetto di vita simile al proprio e magari fare un controllo sulla gestione delle emozioni".