Joe Jonas e la presunta fidanzata Stormi Bree: “Giro in barca insieme” Sembra che Joe Jonas e Stormi Bree siano una coppia. Una conferma arriverebbe dai loro social: entrambi hanno condiviso sui rispettivi profili instagram video e storie di un giro in barca nello stesso posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che le voci sulla frequentazione tra Joe Jonas e la modella statunitense Stormi Bree siano vere? Sui rispettivi profili social, i due hanno da poco condiviso alcuni video e storie di un giro in barca nello stesso posto, il porto di Sidney. Indizi che fanno pensare a come il cantante abbia definitivamente voltato pagina dopo il divorzio con Sohpie Turner, la star del Trono di Spade.

La presunta storia tra Joe Jonas e Stormi Bree

Prima del giro in barca, Joe Jonas e Stormi Bree sarebbero stati paparazzati più volte insieme. Come riporta People, i due sarebbero stati visti prima in Messico e poi in un ristorante italiano "Casa Tua" ad Aspen, in Colorado. Anche nella vita di Sophie Turner ci sarebbe qualcun altro: Peregrine Pearson, aristocratico britannico di 29 anni, da poco single in seguito alla rottura con Maria Olympia di Grecia.

Il divorzio di Joe Jonas e Sophie Turner

Ad agosto del 2023 è iniziata a circolare l'indiscrezione sulla fine del matrimonio tra Joe Jonas e Sophie Turner, resa poi ufficiale a settembre con un post congiunto. Il cantante e l'attrice di Games of Thrones, legati dal 2016, sono stati sposati per quattro anni, dal 2019 al 2023. Dalla loro unione sono nate due figlie: nel 2020 Willa, un anno fa Delphine. È stato proprio l'affido delle bambine a diventare terreno di scontro dopo la separazione. Secondo quanto rivelato da TMZ, la procedura di divorzio sarebbe stata avviata da Joe Jonas. Turner aveva poi accusato Jonas di aver nascosto i passaporti delle figlie per non farle ritornare in Inghilterra (come invece era stato concordato). Dopo che l'ipotesi del "rapimento delle bambine" da parte del cantante è stato escluso, entrambi i genitori hanno stabilito che vivranno a New York. Sembra, comunque, che non manchi molto all'accordo definitivo sulla custodia delle bambine.