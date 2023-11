Sophie Turner volta pagina dopo il divorzio da Joe Jonas, avvistata mentre bacia Peregrine Pearson Sophie Turner avrebbe voltato pagina dopo il divorzio da Joe Jonas. L’attrice di Games of Thrones è stata paparazzata mentre bacia a Parigi Peregrine Pearson, aristocratico inglese di 29 anni. I due sono apparsi decisamente affiatati e pare siano una nuova coppia.

A cura di Elisabetta Murina

Sophie Turner avrebbe voltato pagina dopo il divorzio da Joe Jonas. L'attrice di Games of Thrones è stata paparazzata mentre bacia Peregrine Pearson, aristocratico britannico di 29 anni, da poco single in seguito alla rottura con Maria- Olympia di Grecia. Stando agli scatti pubblicati da i media, i due sono stati avvistati a Parigi apparendo decisamente affiatati. Non è la prima volta che vengono avvistati insieme: già lo scorso 28 ottobre erano insieme in occasione della finale dei Mondiali di rugby tra Sudafrica e Nuova Zelanda.

Sophie Turner e il bacio con Peregrine Pearson

Stando agli scatti diffusi, Sophie Turner e Peregrine Pearson si sono scambiati un romantico bacio a Parigi, nel parcheggio della stazione Gare du Nord, prima di prendere strade separate. Pare che i due fossero arrivati insieme nella capitale francese, entrambi arrivati da Londra con il treno Eurostar, per rimanere lì qualche minuto a chiacchierare e ridere. "Lui poi si è tolto il cappello e si è chinato per darle un grande bacio, dopo si sono separati", ha fatto sapere una fonte al The Sun. La presunta nuova coppia è apparsa decisamente affiatata e non è la prima volta che viene avvistata insieme: è già accaduto già in occasione della finale dei mondiali di rugby, disputata tra Sudafrica e Nuova Zelanda. L'attrice era stata chiamata per fare da madrina all'evento e, dietro le quinte, era stata immortalata con il 29enne britannico, pur senza alimentare nessun tipo di sospetto.

Il passato sentimentale di Sophie Turner e Peregrine Pearson

Entrambi, sia Sophie Turner che Peregrine Pearson, sono da poco single dopo la fine di due storie importanti. Meno di un mese fa, l'attrice avrebbe raggiunto un accordo amichevole con Joe Jonas per l'affidamento dei figli in seguito alla decisione di divorziare. Sposati dal 2020 al 2023, sono diventati genitori di due figlie, Willa e Delphine, che hanno rispettivamente tre e un anno. Le piccole – almeno fino all'inizio del 2024- stanno trascorrendo lo stesso tempo con entrambi i genitori, divise tra America e Gran Bretagna.

Quanto a Peregrine Pearson, nessun matrimonio alle spalle ma una storia importante, quella con Maria-Olympia di Grecia, durata tre anni e finita all'incirca nello stesso periodo di Turner-Jonas. Il ragazzo ha 29 anni ed è erede del quarto visconte Cowdray, una contea del Sussex. La coppia presenziava a qualsiasi tipo di evento di alta società, anche se non era ufficialmente fidanzata.