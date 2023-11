Irina Shayk avvistata mentre entra nel condominio di Tom Brady dopo le voci di rottura Irina Shayk è stata paparazzata mentre entra nel lussuoso condominio di Tom Brady a New YoRK. Non è chiaro il motivo per il quale la top model fosse lì, visto che la frequentazione con l’ex giocatore di football sarebbe finita alcune settimane fa. Sarà un ritorno di fiamma o solo una coincidenza?

A cura di Elisabetta Murina

Irina Shayk avvistata mentre entra nell'appartamento di Tom Brady. Stando a quanto fa sapere TMZ, la modella si sarebbe presentata all'ingresso del condominio dell'ex giocatore di football, anche se non si conosce il motivo. La loro frequentazione sarebbe finita da alcune settimane e la scintilla svanita nel nulla. Sarà un ritorno di fiamma o solamente una coincidenza?

Irina Shayk avvistata nel condominio di Tom Brady

Le foto pubblicate dal noto sito americano parlano chiaro: Irina Shayk, in look total black in pelle e impegnata nel parlare al telefono, si dirige con passo spedito verso l'ingresso del lussuoso condominio newyorkese di Tom Brady. Nessun dubbio, la casa è proprio quella dell'ex giocatore di football. E la modella sceglie l'entrata principale, senza curarsi della presenza dei paparazzi. Una mossa particolare dal momento che la diretta interessata, in una recente intervista al magazine Elle, aveva fatto sapere di non sopportare l'attenzione mediatica nei confronti della sua vita. Ancora più particolare, poi, è il fatto che non si conosca la ragione precisa per la quale si trovasse proprio in quel condominio, dal momento che i due non sono tornati insieme, fa sapere TMZ. È solo una coincidenza allora o un ritorno di fiamma tenuto ben nascosto?

La fine dell'amore qualche settimana prima

Solo poche settimane fa, sempre TMZ, aveva riferito che la top model e l'ex giocatore di football avevano smesso di frequentarsi dopo appena quattro mesi insieme. Pare che tra i due non fosse successo nulla di particolarmente drammatico ma, semplicemente, l'interesse si fosse spento con il passare del tempo. "Entrambi hanno sempre numerosi impegni personali e professionali, e diventava sempre più difficile trovarsi nella stessa città allo stesso tempo", aveva fatto sapere la fonte. I diretti interessati, all'epoca e ancora oggi, continuano a non commentare.